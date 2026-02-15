Tiroteo en bar de Puebla; 3 muertos

Puebla, Pue.- El asesinato de tres personas (una mujer y dos hombres) ocurrido la madrugada del 14 de febrero durante un ataque armado en los accesos de un bar de la ciudad de Puebla, podría haberse tratado de una confusión, según indicaron las autoridades.

Las primeras investigaciones del brutal crimen -ocurrido frente al establecimiento denominado "Sala de Despecho" y por el cual fueron detenidos cuatro presuntos responsables- indican que los sicarios se habrían equivocado de objetivo.

Fuentes policiales y ministeriales revelaron que los atacantes tenían como encomienda asesinar a una persona que viajaba en una camioneta blanca Mercedes Benz, sin embargo, atacaron a los ocupantes de un vehículo similar.

Las víctimas fueron identificadas como Gisele "N", Joaquín "N" y Emmanuel Esteban "N". Según declaraciones de funcionarios estatales, los atacantes prepararon el atentado durante un mes con seguimientos e incluso se hospedaron cerca del lugar donde ocurrieron los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante el crimen, ocurrido en una de las zonas turísticas más concurridas de la capital poblana, cinco personas más resultaron heridas; las autoridades consideraron a estos últimos como daño colateral.

Tras el ataque, fuerzas policiales lograron la captura de cuatro presuntos sicarios, quienes quedaron en manos de autoridades ministeriales; y la Fiscalía General del Estado reveló que se había tratado de un ataque directo.

El asesinato de este sábado conmocionó a la sociedad poblana por el número de fallecidos y heridos; además causó temor, ya que el hecho se efectúo en una de las zonas de antros más concurridas, denominada Angelópolis; y cerca de la Estrella de Puebla, una rueda turística emblema de la ciudad.

Desde hace algunos años, el estado de Puebla sufre los estertores de la violencia relacionada con la operación de bandas de narcomenudistas y de huachicol. En la zona metropolitana de la ciudad se registran constantes asesinatos individuales y la aparición de cuerpos por distintos municipios.