Titular de la Sedena rinde cuentas ante diputados por Guacamaya Leaks

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- En reunión a puerta cerrada, Luis Cresencio Sandoval reiteró que el hackeo nunca puso en riesgo la seguridad nacional.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aseguró a las y los legisladores integrantes de la Comisión de Defensa, de la Cámara de Diputados, que el hackeo masivo de información denominado Guacamaya Leaks, "nunca puso en riesgo la seguridad nacional".

Lo dijo en una reunión privada que se realizó este miércoles en las instalaciones del campo militar número 1, y que encontró a diputadas y diputados de todos los partidos políticos, así como a los líderes de la Sedena y Guardia Nacional, entre otras autoridades.

"Lo que nos comentó el General secretario es que el hackeo que se sufrió sí vulneró al a Sedena, pero hasta una etapa que ellos le llaman 'etapa secundaria' en la cual realmente no compromete temas de seguridad nacional", explicó en entrevista, el diputado Sergio Barrera, (MC).

En la reunión, el general secretario puntualizó que las filtraciones de los Guacamaya Leaks fueron temas que tienen que ver con intercambio de información entre dependencias y altos mandos, "pero que no es vinculatoria", es decir, "que son temas que se tocan entre sí, pero que no forzosamente son reales ni es información plenamente confirmada".

Ahí, Sandoval González aseguró que desde hace meses se reformaron las medidas de ciberseguridad, y se está capacitando al personal que resguarda la información, a fin de que no se repita un caso similar.

Pese a ello, reconoció que el hackeo de datos es recurrente al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues contabilizan cerca de 3 mil 500 ataques de manera mensual.

Finalmente, respecto de las posibles sanciones contra presuntos responsables, el secretario explicó que ese tema está siendo tratado en el área que compete a la justicia militar de la cual él no está a cargo, por lo que desconoce cómo van las investigaciones.

"Nos dijo que esa área es independiente y que desconoce cómo va ese tema, pero aseguró que sí se están llevando a cabo investigaciones y se están apoyando también junto del Centro Nacional de Inteligencia, y que en su momento ellos serán los que darán a conocer si hubo o no sanciones al respecto", concluyó.