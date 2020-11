Titular de Sedena es un servidor leal e incorruptible, asegura AMLO

A dos semanas del regreso de Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, luego de que una jueza aceptara desestimar los cargos de lavado de dinero y narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), es un servidor público responsable, trabajador, y, destacó, leal e incorruptible.

Al encabezar la supervisión de acciones de mejoramiento urbano en ese municipio donde nació el secretario Sandoval, el mandatario manifestó que el Ejército es una institución fundamental para el Estado mexicano.

"Invité a que me acompañara aquí, a Ensenada, al general Luis Cresencio Sandoval González, que es originario de este municipio, secretario de la Defensa, para que él presentara el informe relativo al plan de seguridad pública, lo que se está haciendo para garantizar la paz y la tranquilidad en Baja California.

"Quiero aquí, en Ensenada, informar a los habitantes de este municipio que vio nacer al general secretario Luis Cresencio Sandoval González, que se cuenta con un secretario de la Defensa responsable, trabajador, leal, incorruptible, que ha sido un extraordinario colaborador, un servidor público de primer orden; me ayuda mucho".

El mandatario recordó que el Ejército no solo realiza tareas propias de las Fuerzas Armadas, como las enfocadas a la seguridad del Estado, con la seguridad pública, sino también, señaló, en labores humanitarias con el Plan DN-III, "que se aplica cuando hay desgracias, cuando hay tragedias, como se está padeciendo ahora en el sureste, en especial en Chiapas, en Tabasco, por las inundaciones".

"Ahí está el Ejército Mexicano, ahí están los marinos, ahí están los soldados, ahí están las Fuerzas Armadas, ayudando a la población".

"También, por primera vez, las Fuerzas Armadas participan en un apoyo a las autoridades de salud para enfrentar una pandemia, como la del Covid-19.

"Cuando comenzó la pandemia -que teníamos preocupación de ser rebasados, como estaba sucediendo en países de Europa, incluso en Nueva York, que no había camas, especialistas, equipos, para atender a los enfermos-, hablé con el secretario de la Defensa y le pedí que se implementara un programa para reconvertir hospitales del Ejército".

Indicó que también elementos de la Defensa Nacional, por medio del programa "Sembrando Vida", están sembrando millones de plantas y están construyendo el Aeropuerto Internacional "General Felipe Ángeles", y las sucursales del Banco de Bienestar.

"En todo esto se cuenta con el apoyo de la Secretaría de la Defensa. Es una institución fundamental para el Estado mexicano.

"Las Fuerzas Armadas, que surgen con el movimiento revolucionario, que surgen del pueblo, están jugando un papel fundamental para la transformación de nuestro país", aseveró.

Antes, al presentar el informe de seguridad de la entidad, el general Luis Cresencio Sandoval señaló que así sea en materia de seguridad, en desastres naturales, necesidades públicas o en obras sociales que sean de utilidad, "los soldados de tierra, de mar, aire y Guardia Nacional, siempre estaremos en el lugar y la hora que se requiera para auxiliarlos".

"La esencia de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional está en el servicio a la patria, porque la esencia de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional está también en la lealtad, compromiso y vocación, con las que siempre han trabajado por México y así lo seguiremos haciendo", agregó.