Titular de Seguridad gusta de los autos

Ciudad de México.- Óscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo de Chiapas, es dueño de una colección de cinco vehículos, incluyendo modelos clásicos, que consiguió a un valor hasta 90% más bajo del que suelen venderse. De acuerdo con su última declaración patrimonial, el funcionario pagó al contado estas adquisiciones entre 2022 y 2023 por precios que van de los 12 mil hasta los 100 mil pesos.

Aparicio fue nombrado secretario a finales de 2024 como parte del gabinete del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Bajo su cargo se encuentran las unidades de seguridad del estado, incluyendo la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), que aparece en la narconómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) revelada por El Universal.

En la lista resalta un BMW modelo 1961 comprado al contado en julio de 2022 por tan sólo 12 mil pesos. Según un especialista estadounidense que se dedica a la compra y venta de autos antiguos consultado por El Universal, el precio actual de un auto de esa marca lanzado aquel año, en buenas condiciones, ronda un precio de 25 mil dólares, lo que equivale a más de 430 mil pesos al tipo de cambio actual.

El patrimonio de Óscar Alberto Aparicio Avendaño incluye 10 bienes inmuebles, integrados por seis terrenos, un rancho, dos casas y un local comercial. Entre éstos sobresalen tres predios adquiridos bajo la figura de cesión el 14 de febrero de 2023, es decir, el funcionario chiapaneco no desembolsó nada por su posesión.

Para uno de los terrenos se indica una extensión de "1,063,267", otro de "1,000" y uno más de "1,000", todos sin una unidad de medida especificada en el documento.

Por otro lado, su propiedad de mayor valor económico es una casa adquirida el 5 de noviembre de 2021, con un costo de 5 millones 850 mil pesos, sumada a una segunda vivienda obtenida por cesión en 2015 valuada en 3 millones 250 mil pesos y un local de 900 mil pesos.

En el rubro de bienes muebles, el funcionario declaró una colección de joyas diversas, todas adquiridas al contado entre los años 2010 y 2023 por un valor de 1 millón 158 mil pesos. Las más costosas fueron adquiridas por 438 mil pesos en septiembre de 2023.