Toda institución debería tener un comedor como el de Conacyt, dice su directora

El comedor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (Conacyt) "no es fifí, es lo que debería de ser todo comedor institucional", afirmó su directora, María Elena Álvarez-Buylla, al comparecencia en el Senado.

Pero este servicio no lo paga cualquier dependencia, costó al erario 15 millones 78 mil 457 pesos y cuenta con chef, saloneros y hasta nutriólogo que diseña y supervisa los menús.

La empresa Pigudi Gastrónomico S.A. de C.V. ganó la licitación nacional, pero Álvarez-Buylla negó, por segunda vez, que sólo esta empresa participó en la convocatoria. Sin embargo, el expediente de contrato 1890904, que se puede consultar en la plataforma pública CompraNet, registra que exclusivamente Pigudi mandó proposición y completó los trámites.

No es la primera vez que esta compañía es contratada por el gobierno, durante el sexenio pasado fue el proveedor consentido, remunerado por 25 millones.

"El comedor es un acuerdo del sindicato y Conacyt para beneficio de los trabajadores que recibían alimentos de bajísima calidad. Por mejores precios se aplica un modelo de comedor institucional en el que recibirán muy buenos alimentos", comentó la directora en su comparecencia.

Señaló que ella acude a probar los alimentos y constata que la cocina se apegue a la variedad de alimentos sanos que se deben ofrecer. Además alegó que Conacyt gastará 6 millones de pesos anuales por este servicio pero el contrato que se firmó el 22 de abril y está activo, muestra que el pago se efectuó por 15 millones, como lo ha informado EL UNIVERSAL.

También sostuvo que es falso que a los niños de la Sociedad Matemática Mexicana no se les hayan extendido recursos para asistir a competencias internacionales. El Conacyt sí otorgo recursos, pero sólo por 1.6 millones, insuficientes para los compromisos anuales de la Sociedad, además hubo un retraso en la designación, por lo que el equipo no pudo asistir a la Olimpiada Femenil Europea.