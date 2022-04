Todavía no hay culpables, dice hermano de alumna intoxicada en bar

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aún no tiene culpables, dijo Daniel Morales, hermano de Sofía, estudiante de 17 años de la Preparatoria 4 de la UNAM quien falleció intoxicada tras acudir a un bar de la colonia Doctores.

En entrevista con Carmen Aristegui, el hermano de la adolescente negó que se tuviera identificado ya a culpables por el feminicidio.

"Ayer circuló una noticia que mencionaba que ya tenían una culpable y una compañera de su escuela, la chica presuntamente culpable solo fue a declarar a la Fiscalía".

Mencionó que la misma fiscal, Ernestina Godoy, les confirmó que la joven solo fue a declarar y que hasta el momento no hay ningún culpable, por lo que pidió esperar a los resultados de las investigaciones.

"No sé puede dar un veredicto final sobre su responsabilidad en el caso. Si las investigaciones resultan que las chicas que han sido entrevistadas son culpables, ya se dará a conocer, pero ahorita es muy pronto", mencionó.

El hermano de Sofía mencionó que aún no saben qué sustancia es la que causó su muerte ya que estudios más especializados todavía no están listos, pero que, según las declaraciones de testigos, todo parece indicar que se la suministraron a través de una bebida.

"Todo parece indicar que ambas fueron intoxicadas, pero estudios más especializados aún no están listos, todo indica que fue una bebida, ya que testigos mencionan esto, pero hasta no tener los resultados, tendremos que esperar a las autoridades".

Daniel Morales comentó que el día de los hechos ellos sabían dónde estaba su hermana y que tenía los medios para comunicarse o ponerse a salvo, sin embargo, a pesar de todo fue víctima de un delito.

"Estaba a plena luz del día, sabíamos dónde estaba, estaba con amigas, y de todos modos le pasó. No estaba sola... Lo que nos ha mantenido preocupados es que este tipo de situaciones sigue pasando a las mujeres", lamentó.

"¡No es nuestra culpa salir a una fiesta!", marchan para exigir justicia

Familiares de Sofía y colectivos de mujeres marcharon el miércoles 13 de abril de Paseo de la Reforma a la plancha del Zócalo capitalino en donde protestaron por el feminicidio de la estudiante de la Prepa 4 de la UNAM.

"¡No es nuestra culpa salir a una fiesta, no, no es nuestra culpa vestirnos con faldas!", gritaban las mujeres que participaron en la manifestación de este miércoles.

"Justicia para Sofía Morales", gritaban los colectivos feministas.

Al término de la movilización Daniel, hermano de Sofía, la recordó como una mujer amaba el arte, quería ser activista y prevalecer los derechos de las mujeres.

Dijo que, lo que él sabe de feminismo se lo debe a Sofía.

"Me siento en paz, tranquilo, feliz, a los que nos quedamos acá nos duele, pero ella hoy está bien, cumpliendo su sueño, por lo que luchaba, su legado termina en cada marcha, ella se va para cuidar de cada mujer que está sola, que sale sin saber qué será su último día", comentó.

En entrevista con EL UNIVERSAL aseguró que en el establecimiento no cuenta con cámaras de seguridad y que sí sabían quien organizó la fiesta.