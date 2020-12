"Todo el próximo año será de riesgo", afirma Mena Rodríguez

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez (PRI), considera que "todo el próximo año es de reto y riesgo en torno a la pandemia" y llama a "no confiarnos y subestimar al Covid-19"; además, señala que "si seguimos medidas de prevención sanitaria individual, podremos tener abiertas más actividades".

Considera que se necesita renovar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a fin de que "sea más que nuestro espacio de diálogo para un momento mediático, que sea capaz de discutir con mayor sustancia el federalismo fiscal y podemos ponernos de acuerdo para no gastar en lo mismo de modo desordenado".

De frente a las elecciones de 2021, en las que será electo su sucesor, Marco Antonio Mena Rodríguez afirma: "Quedó atrás desde hace mucho el carácter de elector de un gobernador, cuya voz debe ayudar a identificar liderazgos electorales potenciales, no apagarlos, no sofocarlos, no inhibirlos".

Rechaza que algún mandatario estatal pretenda poner delfín. "No estoy de acuerdo; creo que si algún gobernador lo hace debe correr el riesgo de ir a contrapelo de sus posibilidades de triunfo".

Sostiene que "voy a entregar uno de los programas de reducción [de 5.7% a 3.1%] de pobreza extrema mejor diseñados que hayan existido en México", que ha llamado la atención de las Naciones Unidas, la OCDE y de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago.

Marco Antonio Mena Rodríguez, entrevistado en el Centro de Convenciones de Tlaxcala, donde asistió a la clausura del Concurso Nacional de Oratoria México Tiene la Palabra, reconoce que este torneo retoma el de EL UNIVERSAL, el de mayor tradición en el mundo de habla hispana, que ha dado "voces e inteligencia en amplitud de actividades, desde la academia, literatura, política, artes, de enorme valor para el país".

Está en la recta final de su mandato, ¿era lo que esperaba?

— Por la pandemia, no. En 2019 fuimos primer lugar en crecimiento económico. Crecimos 6.5%. Entre 2018 y 2019 en promedio crecimos 5.1%, y eso nos da el primer lugar en esos dos años. Hemos tenido el mayor número de empleos formales en la historia en nuestro estado, en estos tres últimos tres años.

Voy a entregar un estado con finanzas en orden, sin deuda, con obra pública de magnitud que no habíamos tenido en décadas.

¿El lado de la salud en la crisis?

— Hemos tenido días de cero contagios y cero fallecimientos, e insistimos en el cuidado de las personas. Aún muchas personas no usan el cubrebocas de modo consistente y los traslados en transporte público son un reto. Vamos a tener uno de los manejos más efectivos que pueda verse en los estados. Tenemos 10% más empleos formales de los que había cuando inicié como gobernador, aun con el Covid-19.

¿El riesgo es alto?

— Todo el próximo año es de reto y riesgo en torno a la pandemia, y tenemos que tener mucha conciencia de ello. No debemos confiarnos, subestimar el riesgo. Si seguimos medidas de prevención sanitaria individual podremos tener abiertas más actividades, pero si no el riesgo existe.

La vacuna Covid-19 no quiere decir que rápidamente vamos a vacunar millones de personas. Llevará meses para vacunar millones y millones de personas.

¿El combate a la pobreza?

— Fuimos capaces de reducir casi la mitad de la pobreza extrema, de 5.7% a 3.1%, en sólo dos años. Voy a entregar uno de los programas de reducción de pobreza extrema mejor diseñados que hayan existido en México, que ha llamado la atención de las Naciones Unidas, por medio del Programa de Desarrollo (PNUD), de la OCDE y de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago.

CONAGO, LIMITADA

¿El federalismo es un tema de confrontación?

— No pienso que sea positivo que haya un grupo de gobernadores que enfrente al gobierno federal y, por otro lado, haya otro grupo de gobernadores que enfrente al grupo que está enfrentando al gobierno federal. No es sano y no nos brinda posibilidades de resolver problemas.

Necesitamos una nueva forma de platicar entre nosotros. La Conago ha llegado a un límite de funcionalidad. Se ha transformado en un sitio de visibilidad protocolaria al que vamos a las reuniones, tenemos atención de medios nacionales, cada quien dice lo que corresponda de acuerdo con su agenda política o de otro tema, se logra espacio en la agenda mediática del momento y la visibilidad protocolaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores termina para no tener efecto práctico.

¿Tiene alguna propuesta?

— Renovar la Conago. Distancias guardadas, que la vuelva una especie de OCDE para nuestros estados. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) produce documentos técnicos, estudios profesionales, análisis y evaluación de políticas públicas que son útiles para sus países.

Una Conago renovada debe ser capaz de brindar ese material a los gobernadores para que podamos discutir con mayor sustancia.

¿Complicaciones acumuladas?

— La paradoja del federalismo fiscal es que de 2000 a 2019 los estados hemos recibido cada vez más dinero, con incrementos constantes y, sin embargo, la deuda ha venido subiendo de modo acelerado, y no nos alcanza para lo que necesitamos, en términos básicos. Hay que resolver ese problema, el más importante en primer momento.

¿Vienen elecciones y el gobernador manda?

— Los tiempos han cambiado, ya hay muchas fuerzas dentro de los partidos políticos, pero antes daría un paso lateral para ver un tema muy importante, que se refiere a los propios partidos políticos.

Después de la elección pasada, el sistema de partidos políticos se rompió y estas organizaciones dejaron de ser las instituciones que podían canalizar el esfuerzo de grupos, de líderes, para acceder al poder.

Las personas en general no están interesadas en los partidos políticos ni en lo que dicen, y esa es una falta, porque deben decir cosas interesantes para que la gente pueda voltear a verlos y les hagan caso. No tenemos ninguna de las dos cosas.

¿Tlaxcala ha sido sede del Concurso Nacional de Oratoria México Tiene la Palabra?

— Este concurso retoma el de EL UNIVERSAL, de mayor tradición en México y en todo mundo de habla hispana, que ha dado voces e inteligencia en amplitud de actividades, desde la academia, literatura, política, artes, de enorme valor para el país.