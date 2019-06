"Todo lo dejamos en mano de las autoridades, en manos de Dios", dice padre de periodista asesinada

Familiares y amigos comenzaron a despedirse de Norma Sarabia Garduza, periodista que fue asesinada la noche del martes cuando se encontraba en la puerta de su casa, ubicada en la avenida Nicolás Bravo, colonia Club Liberal, del municipio de Huimanguillo.

Sus restos llegaron esta mañana a la funeraria del DIF municipal, en donde es velada para ser sepultada el día de mañana, recibiendo su padre Román Sarabia las condolencias de ciudadanos de la localidad que estimaban a la periodista.

En un breve mensaje, Román Sarabia aseguró que deja en manos de la justicia y de Dios las investigaciones por la muerte de su hija, porque pase lo que pase con los asesinos, nada le devolverá su vida. "Ninguna exigencia, todo lo dejamos en mano de las autoridades, en manos de Dios, nosotros nada podemos hacer. Ni porque metan a 20 a la cárcel no reponemos lo que perdimos, fue un asesinato cobarde", comentó.

La Asociación Tabasqueña de Periodistas, AC (ATP) lamentó a través de un comunicado el asesinato de Norma Sarabia Garduza, colaboradora del Diario Tabasco HOY, ocurrido anoche en la ciudad de Huimanguillo.

Norma ejercía el periodismo desde hace más de 10 años cubriendo la fuente policiaca. "Este acto criminal enluta no sólo a una familia tabasqueña sino a todo el gremio periodístico local y nacional", señalaron.

La ATP señaló que como integrante de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), "expresa su total rechazo al intento de coartar la libertad de expresión de quienes ejercemos el periodismo".

"Asimismo, exige a las autoridades federales, estatales y municipales actuar de inmediato, de acuerdo a sus responsabilidades, para proteger la integridad física de los periodistas y sus familias, y exigimos justicia para que no exista impunidad en el caso de la compañera asesinada", sentenciaron.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) exigió a las autoridades se brinde la seguridad y protección a los familiares de Norma Sarabia.