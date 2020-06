Todo lo que debes saber de la Marcha del Orgullo LGBTTTI+ 2020

"Aunque el mundo se detenga la marcha del orgullo permanece", dice la convocatoria para celebrar la diversidad como cada año en México y el mundo, que por primera vez, la cuadragésima segunda Marcha del Orgullo LGBTTTI+ se llevará a cabo de manera virtual.

Este 2020 las calles no se llenarán de colores en México, algo que no había ocurrido desde 1978, debido a la contingencia sanitaria causada por el Covid-19, pero los organizadores del evento piden que se rompa el silencio que habrá desde casa.

Con el #ElOrgulloPermanece se convoca a todos a organizar una marcha digital nunca antes vista, grabándose y subiendo videos a la página https://www.elorgullopermanece.com/ y levantando la voz aunque sea a través de un twitt.

Mediante el canal oficial del evento en YouTube, se podrá seguir la transmisión, en donde participarán artistas como Mentiras y Mentidrags, Playa Limbo, Matisse, Jannette Chao, Melissa Galindo, Diez Siempre Juntos, Andy Zuno, Daniela Spalla, Karla Holt, Renne Goust y Sebastián Urdiales.

Serán Jesse & Joy, Melanie C y OV7 quienes encabezan el cartel de esta celebración que empezará a partir de las 12:00 horas y hasta las 22:00horas, este sábado 27 de junio.

Además, la transmisión contará con una serie de cápsulas informativas que buscarán sensibilizar a las personas sobre la comunidad LGBTTTI+. Los temas centrales serán: "Reconocimiento de infancias trans", "Reconocimiento de los derechos para las familias diversas", "Homologación de derechos para todas las personas en todo el país" y "La Prevención, detección y atención oportuna del VIH".

Este año el 'banderazo' de salida estará a cargo de la cantante mexicana Thalía.

A esta celebración también se suma la participación de Paris Hilton, entre otros famosos como Lucía Méndez, Verónica Castro, Mariana Seoane, Ninel Conde, Lorena Herrera, Maribel Guardia y Alejandra Ávalos, entre muchos más.

También se anunció que el cantante Edwin Luna y su esposa Kimberly Flores serán coronados como los reyes del evento, dentro de las instalaciones de un bar ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México.