Todo nuestro respeto al movimiento feminista: López Obrador

Ante las manifestaciones que se realizan afuera de Palacio Nacional por parte de grupos feministas que protestan contra la violencia de género y los feminicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respeta las movilizaciones.

"Todo nuestro respeto al movimiento feminista. Estamos atendiendo el problema de los feminicidios, celebramos que las mujeres defiendan sus derechos a la seguridad, no es nuestro propósito ofender a nadie, me pronunció a favor de las mujeres, estoy en contra del machismo, respeto a las mujeres, todos debemos respetar a las mujeres", dijo.

Indicó que no está evadiendo el problema de los feminicidios; además afirmó que cuando supo que habría una posible eliminación del delito del feminicidio se pronunció en contra y añadió: "no solo me pronuncié, se paró".

"No estoy solo preocupado, estoy ocupado. No es solo administrar el sufrimiento de la realidad", expresó López Obrador en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.