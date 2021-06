"Todos los cárteles surgieron en el periodo neoliberal", dice AMLO

Tras llamar a promover y participar en la consulta ciudadana para enjuiciar a exmandatarios de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el periodo neoliberal se constituyeron los cárteles del narcotráfico.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador refirió que "el periodo neoliberal causó un daño tremendo al país", del que todavía se padecen atrocidades, saqueos y abusos en materia de seguridad.

"¿Por qué tenemos todavía altos índices de homicidios? Porque se arraigaron las prácticas de violencia, se permitió la creación de grupos que crecieron al amparo del poder. Ahí está el caso del señor García Luna, que era el secretario de Seguridad Pública y trabajaba o estaba al servicio de uno de estos grupos.

"No surgieron estos grupos en estos dos años y medio que llevamos nosotros; el grupo Sinaloa ya lleva su tiempo; el del Golfo, también y su historia, cómo se constituyeron; el Jalisco, lo mismo; el grupo de Guanajuato (Cártel Santa Rosa de Lima), que tanta violencia genera, cuándo se constituyó; pues todos, en el periodo neoliberal porque había una asociación delictuosa, porque se protegía a los grupos, no había una separación entre autoridad y delincuencia, además eran dos delincuencias y se entendían bien; la delincuencia llamada organizada y la delincuencia de cuello blanco.

"Eso era lo que existía", dijo el presidente López Obrador, quien acusó "un agravio" el hacer a un lado los valores y darle aliento a un modelo de vida individualista y aspiracionista que consiste en triunfar a toda costa sin escrúpulos morales.

"Fue un proceso de degradación, de decadencia. Un proceso de degradación progresiva. Cómo no se va a revisar y no solo es un cuestionamiento a los presidentes, sino al modelo que impusieron con el propósito de saquear, de robar, humillando al pueblo de México.

"Sí es un proceso importante", señaló el presidente López Obrador.