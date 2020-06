"¡Todos podemos ser víctimas!", revira Alejandro Martí a AMLO

Declaraciones en torno a que "no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene" ofenden a la sociedad, en especial a las víctimas, dice.

La organización México SOS, encabezada por el empresario Alejandro Martí, rechazó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a que "no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene", y consideró que este tipo de expresiones ofenden a la sociedad, en especial a las víctimas.

Mediante un comunicado, respondió que el delito de secuestro no respeta condiciones sociales, económicas, políticas o culturales. "¡Todos podemos ser víctimas!", señaló.

"Este tipo de expresiones constituyen una ofensa a toda la sociedad, en especial a las víctimas y familiares, así como a las autoridades comprometidas en el combate a éste, en el que han puesto todos su empeño y muchas veces dado su vida".

México SOS recordó que en México hay una larga historia de lucha contra este delito de alto impacto que atenta contra la libertad y la dignidad de las personas, haciéndolas rehenes, al privarlas de su libertad y en muchos casos, su vida.

"Este delito atenta contra la familia y la seguridad de las comunidades, a las que someten al miedo y aterrorizan para lograr sus perversos fines", subrayó.

Martí afirmó que el Estado mexicano tiene la obligación de luchar contra el secuestro y no minimizar sus efectos en el conjunto de la sociedad, para garantizar a todos los mexicanos, sin importar su condición social, económica, política o cultural, la seguridad a la que está obligado.

"Por lo anterior, es inaceptable que las víctimas sean consideradas como las culpables de ser victimizadas por su condición social o económica".

Consideró que las desafortunadas declaraciones del presidente de la República, "minan la lucha contra el secuestro y exponen aún más a los ciudadanos".

Ante ello, México SOS exigió al gobierno federal "una estrategia contundente, una posición clara y acciones concretas en contra de los secuestros y sus perpetradores, hasta erradicar, de manera definitiva, este terrible delito en nuestro país".