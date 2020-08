Toledo no debe renunciar: Greenpeace

El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, consideró que las políticas mexicanas están enfocadas en favorecer la energía de combustibles fósiles y a las grandes industrias alimentarias, entre otras, sin considerar el cuidado del medio ambiente.

Afirmó que las declaraciones que hizo el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur, no van lejanas con la realidad, por lo que afirmó, no debe renunciar, ni le deben pedir que deje su cargo.

En entrevista, Gustavo Ampugnani sostuvo que desde su punto vista, como ambientalista, quienes deben de renunciar son el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, porque las políticas agrícolas y de energía, no van en el sentido que requiere la protección del planeta y la protección del medio ambiente.

"Desde mi punto de vista como ambientalista, quienes tendrían que renunciar es el Secretario de Agricultura y la Secretaría de Energía, ellos son los que tienen que renunciar, no el Secretario de Medio Ambiente, porque la política agrícola no va en el sentido que requiere la protección del planeta y la protección del medio ambiente. Entonces ahí el que tiene que renunciar es el secretario Villalobos", dijo.

Este miércoles, un audio con declaraciones de Toledo se filtró a las redes sociales, y posteriormente fue corroborado por EL UNIVERSAL. Allí, el titular de Semarnat afirma que la llamada Cuarta Transformación, el gobierno que encabeza el presidente López Obrador, "no existe", y en cambio atestigua contradicciones brutales y una lucha de poder interna dentro de su gabinete.

Esta mañana, EL UNIVERSAL publicó en su primera plana que el gobierno federal ya analiza la renuncia de Toledo, pero al preguntarle al presidente López Obrador en su conferencia matutina, el mandatario afimó que no ha hablado con el secretario y que no ha presentado el documento.

Además, el ambientalista consideró que estás pugnas al interior del gabinete no son algo nuevo, ya que en sexenios anteriores también se han dado; sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente siempre ha sido considerada como una secretaría débil porque no va de la mano con los temas de políticas públicas más urgentes y, dijo, es algo que todos los ambientalistas saben, pero ahora que sale de la voz de Víctor Manuel Toledo toma relevancia política.

"Y tampoco es algo que no hayamos visto en administraciones anteriores, lamentablemente el medio ambiente no es un eje transversal a la política pública y esto no es único de esta administración, esto sucedió en los últimos tres gobiernos o cuatro gobiernos que más o menos es el tiempo en el que Greenpeace ha trabajado en México, lamentablemente el medio ambiente no es considerado como un tema importante o prioritario en las políticas públicas", refirió.

Por lo anterior, Gustavo Ampugnani coincidió con el secretario Toledo, respecto a que hay contradicciones en las políticas ambientales del país, porque no hay leyes que respalden una transición paulatina a las energías renovables, respetando el derecho de las comunidades. Consideró acertadas las palabras de Toledo al referir que hay grupos de poder concentrados que tienen intereses propios y presionan a ciertas autoridades para lograr sus objetivos sin considerar las implicaciones ambientales.