Toluca reconoce que no han parado algunos comercios no esenciales

El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Toluca, Hugo Espinosa Ramírez, reconoció que ha costado trabajo que comercios establecidos no esenciales suspendan actividades y advirtió que los operativos de verificación abarcarán todas las delegaciones y colonias donde siguen abiertas estéticas, se instalan tianguis o hay ambulantaje.

En entrevista recordó que con base en la información que proporcionó la Secretaría de Salud, entre el ocho y 10 de mayo, se espera que el pico más alto de contagios de Covid-19, cuando podrían alcanzar hasta 2 mil personas fallecidas y 15 mil casos confirmados, y es por ello la urgencia de que todos los locales comerciales sin actividades esenciales cierren inmediatamente.

Explicó que la semana pasada fue el arranque del operativo macro, en el que participaron los tres niveles de gobierno con la finalidad de hacer contundente el mensaje sobre la necesidad de que los giros comerciales no esenciales bajen las cortinas debido a la Fase 3 de la contingencia.

"La idea es atender todas las delegaciones en medida de lo posible, no llevaremos operativos tan robustos como en el centro, porque la idea es respetar la sana distancia, pero serán por todo el territorio municipal, acompañados por el perifoneo en patrullas y el camión de Bomberos", dijo.

Por lo anterior, asumió que, como gobierno municipal, en concordancia con el gobierno de México y el estatal, la petición para la población es que se mantenga en casa, sobre todo las próximas dos semanas, cuando incrementará el riesgo de contagios.

"Si no tienen nada sustantivo o esencial por hacer, que se mantengan en su hogar. Está costando mucho trabajo pero es el mensaje que les estamos dando a los comerciantes. Es permanente todo el día estamos visitando comercios", detalló.

Reiteró que la invitación es un exhorto amable, inicialmente les explican lo que refiere la Gaceta de Gobierno y el Diario Oficial de la Federación, les entregan una notificación que sirve como parte del respaldo para que en una segunda visita, si ellos no acataron la acción, entonces serán acreedores a sellos de suspensión por no acatar una orden de la Secretaría de Salud y Desarrollo Económico.

Por su parte, el gobierno del Estado de México informó que como resultado de la jornada de supervisión en todo el territorio estatal, en donde participa la Guardia Nacional e instancias estatales, pudieron constatar que los municipios mexiquenses están adoptando el exhorto de las autoridades para la protección de sus habitantes.