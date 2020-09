Toma de CNDH se dividió porque metieron alcohol: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene información que uno de los motivos por el que el grupo de mujeres que originalmente tomaron la sede de la CNDH se salieron de ahí es por la introducción de alcohol, lo que originó que hubiera inconformidad por este hecho.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que en esta protesta "no hay mucha transparencia", pero garantizó que habrá libertad de manifestación.

"Las que estuvieron ahí primero se salieron porque llegaron otras mujeres, incluso hombres y el informe que tengo es que en la casa que está tomada metieron alcohol y hubo inconformidades por eso al interior y por eso hubo una escisión y ahí es donde llegaba esta señora que mencionaba ayer Claudia (Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México) a entregar los apoyos y hacer activismo".

"No sé cómo esté, pero no hay mucha transparencia, pero de todas maneras van a tener garantizadas sus libertades", dijo.