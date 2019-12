Tomada de pelo, informe sobre propiedades de Bartlett: Xóchitl Gálvez

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) dijo que el informe sobre las propiedades de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es una "tomada de pelo".

En la Cuarta Transformación "son igualitos que el PRI", comentó en entrevista telefónica. "Lo lamento, porque se ve que hay consentidos del Presidente, y éste es uno de ellos", aseguró.

La tarde de este jueves, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dio a conocer un informe sobre las denuncias publicadas por el periodista Carlos Loret de Mola de las propiedades de Manuel Bartlett, sus hijos y la señora Julia Abdalá Lemus, por lo que el funcionario fue exonerado de no incluir bienes en su declaración patrimonial y de conflicto de interés.

Con este resultado, dijo la senadora Gálvez Ruiz, "también se quitan la autoridad moral para poder hablar de combatir la corrupción".

Los formatos de declaración patrimonial, "cuando ellos llegaron tenían las palabras 'pareja sentimental' y las quitaron", refirió.

El hecho es que "los hijos tienen las propiedades; las empresas sí existen, están en el catálogo de CFE y no necesariamente tenían que haber hecho negocios para haber declarado conflicto de interés".

"Exigiré que la Fiscalía General de la República haga una revisión detallada de ese informe de la Función Pública, y ahí sí vayan al origen del dinero", puntualizó.

Agregó que "no hay duda de que estas propiedades se obtuvieron cuando ya eran pareja sentimental, y parece que la señora Julia Abdalá esta metidísima hasta las manitas en CFE, al menos la ven muy cercana ahí".