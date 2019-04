Toman muestras de ADN a familiares de desaparecidos

Acapulco.- Parientes de personas desaparecidas acudieron este sábado a la ciudad costera de Acapulco, en el sureño estado mexicano de Guerrero, para la toma de muestras de ADN con el objetivo de poder encontrar o identificar a sus familiares.

La toma de muestras la realiza los días 5, 6 y 7 de abril la Fiscalía General de México en coordinación con la Fiscalía estatal y la asociación civil Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos. "Cuarenta y seis muestras de ADN se han tomado en dos días", comentó Elba Janeth Galeana Campos, secretaria de acuerdos de la asociación, constituida desde 2016 y con un total de 150 familias con personas desaparecidas.

La situación que viven los familiares de personas desaparecidas los ha llevado a dejar sus vidas para encontrar una nueva junto con las demás familias que están en las mismas condiciones, como es el caso del matrimonio Beltrán Rosas, quienes aseguran ya no poder vivir con la angustia de no saber nada de su hijo José Alberto, quien en la actualidad tendría 50 años de edad.

"A nadie le deseo esto, no puede uno vivir. Yo ya no sé qué me duele, qué tengo, cada vez amanezco con algo", declaró Elvira Rosas, mientras se le cortaba la voz al recordar a su hijo.

Pese a su edad ya avanzada de 74 años, con su esposo, Trinidad Beltrán, de 86, ambos han jurado seguir en la búsqueda de su hijo sin importar las circunstancias.

"Todos los días me levanto y lo primero que hago es persignarme y pedirle a Dios que me dé licencia, cuando menos el tiempo que me resta de vida, de saber dónde se encuentra mi hijo.