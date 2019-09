Toman padres de estudiantes de Ayotzinapa tribuna de San Lázaro

Padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desparecidos hace cinco años, tomaron este jueves por la mañana la tribuna de la Cámara de Diputados, para exigir desde ahí la localización de sus hijos al grito de "¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!".

La ya vieja consigna de quienes buscan víctimas de desaparición forzada fue enarbolada en la tribuna por las madres Hilda Hernández Rivera e Hilda Legideño Vargas, quienes en representación de los familiares de los 43 estudiantes normalistas demandaron al actual gobierno esclarecer lo ocurrido y dar con sus hijos.

"Desde aquí les decimos: queridos hijos los llevamos en el corazón y no descansaremos hasta dar con ustedes", y continuará la búsqueda, ofreció Hilda Legideño Vargas, madre de uno de los estudiantes.

"La transformación que pretende este gobierno pasa por esclarecer las graves violaciones ocurridas en el caso Iguala", demandó Hernández Rivera.

Los familiares de los estudiantes, con pancartas con las fotografías y nombres de sus hijos, las escoltaron rodeando la tribuna, en una "toma" pacífica.

Mientras, como escenografía, las pantallas para la votación de los diputados proyectaron la leyenda Ayotzinapa 5 años "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Diputados de todas las bancadas, silenciosos, escucharon la parte del reclamo público que les toca como parte del Estado mexicano.

Legideño hizo un recuento de cómo desde el 26 de septiembre los padres han padecido la búsqueda infructuosa de sus hijos, cómo las investigaciones estuvieron llenas de irregularidades, se dejaron pasar horas decisivas para dar con el paradero de los estudiantes, no se resguardaron escenas, se removieron indicios y evidencias, hubo tortura a los detenidos.

"En muchas ocasiones nos reprimieron", dijo, "nos dieron trato de disidentes políticos...sufrimos el trato despótico de las instituciones de justicia". Sin embargo, al inicio de su intervención agradeció "a la fracción de Morena y la presente legislatura por abrirnos la tribuna" que en el pasado, dijo, les fue negada.

Tras el pronunciamiento, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado, propició el "pase de lista" con los nombres de cada uno de los 43 jóvenes ausentes desde el 26 de septiembre de 2014.

Uno a uno se leyeron los nombres, pero los diputados del PAN no participaron del pase. Luego, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, expresó su apoyo a quienes tienen familiares desaparecidos.

Debe continuar la investigación, encontrar a los responsables y castigarlos "para que hechos tan graves como estos nunca se repitan. Hoy –agregó la diputada- sigue vigente el reclamo para que se haga justicia a los padres y madres, a las víctimas del delito. Hoy los padres tienen esperanza en los resultados de las investigaciones y por el bien de México esperamos que así sea".