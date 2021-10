Toman protesta promotores del referéndum a favor de AMLO

Durante la toma de protesta de mil 600 comités promotores del referéndum a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaría general del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Citlali Hernández, dijo el proyecto de nación tiene cuatro ejes que se tienen que consolidar: combate a la corrupción, pacificar el país, generar un desarrollo a través de un plan de infraestructura y abatir la brecha de desigualdad para tener una política de bienestar.

En el evento realizado en la explanada de la presidencia municipal de Ciudad Neza, los participantes expusieron que la unidad será fundamental para darle continuidad a la 4T y para que se puedan consolidar los cambios que se requieren y que exista un país justo e igualitario, que no sufra de tanta violencia, que se destierre la corrupción e impunidad, que haya salud, educación y cultura como lo merece el pueblo de México.

"Ya no más, PRI, PAN, PRD, ellos representan lo mismo y los mismos intereses, ellos están rabiosos, enojados y no tienen manera de competir políticamente al no contar con un proyecto de nación y recurren al miedo, a la mentira y al golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso el referéndum permitirá darle continuidad al proyecto de nación", afirmó Citlalli Hernández.

Esos partidos que ahora caminan de la mano y que se han quitado la máscara, quieren que las cosas regresen a como estaban en el país, no podemos permitirlo y para ello, hay que apoyar el referéndum y apoyar el proceso de transformación y ratificarlo en marzo próximo, propuso.

Al evento acudieron Óscar González Yáñez, miembro de la dirigencia nacional del PT; la senadora Martha Guerrero, delegada nacional de Morena en el Estado de México;, el dirigente nacional de Unidos por un Mejor País, Juan Hugo de la Rosa García; el senador César Cravioto; el presidente Nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza, René Bejarano, Alfonso Ramírez Cuéllar, ex presidente nacional de Morena; el presidente electo de Neza, Adolfo Cerqueda, los diputados Carmen de la Rosa Mendoza, Max Correa, Lourdes Delgado Flores e Isaac Montoya, entre otros.

Diputados, senadores y dirigentes de Morena coincidieron que el referéndum es un avance histórico en el sistema democrático que se tiene que reconocer, pero sobre todo ejercer porque el pueblo que no ejerce sus derechos es responsable de que sus gobiernos no cumplan sus promesas y se puedan corromper.

De igual manera los diputados, senadores y dirigentes, hicieron un llamado a defender la Ley Energética propuesta por el presidente López Obrador y a que apoyen el referéndum revocatorio de mandato, para consolidar la 4t en el país.

El dirigente nacional de Unidos por un Mejor País y actual alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, dijo que la derecha se organiza y quiere regresar para tener el poder en el país, "quieren seguir chupando los recursos de los mexicanos y continuar enriqueciéndose del trabajo que hacen a diario".

"Tenemos una gran responsabilidad para que continúe y se consolide la 4T y eso se logrará con el referéndum, con la amplia participación de la gente y por eso hacemos el compromiso que el trabajo de los mil 600 promoventes, podrán obtener al menos 250 mil votos (en Neza) a favor de que el presidente López Obrador continúe con su mandato", expresó.

De la Rosa García comentó que desde Unidos por Un Mejor País, tienen el compromiso de recuperar el sistema eléctrico, "una CFE fuerte para un mejor servicio, tarifas más justas, pues la energía no puede estar en manos privadas, por consiguiente, debemos apoyar la Reforma Energética propuesta por el presidente López Obrador", mencionó.

Además, el objetivo también es sacar al PRI del poder de la entidad mexiquense, "pero sólo con la unidad se podrá lograr y concretar proyectos que han sido ignorados, como la culminación y construcción de hospitales en Nezahualcóyotl, o bien contar con una clínica Geriátrica en el municipio a la altura de las necesidades de los habitantes de esta ciudad, vamos por el Estado de México", dijo.

"Desde Neza, iniciamos una campaña que se extenderá a todo el Estado de México y a todo el país para lograr la ratificación de mandato del presidente López Obrador, convencidos de tener un gobierno democrático y a favor de los más necesitado, que responda a los intereses de la gente y luchar contra la corrupción que se había adueñado del país", reiteró.