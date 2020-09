Toman sedes del INE; exigen piso parejo en elección de Morena

Los seguidores de Alejandro Rojas Díaz Durán clausuraron las sedes del Instituto Nacional Electoral (INE) en 20 ciudades del país para demandar la reposición del proceso de elección del próximo dirigente de Morena.

La demanda señala que no hay equidad en la contienda, puesto que cuando menos dos de los candidatos que compiten por la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado y Yedickol Polevski, tienen ventaja sobre sus adversarios porque han ejercido cargos públicos y han tenido acceso a recursos.

"Exigimos piso parejo, debates, tiempo de campaña, renuncia a los cargos públicos, encuestas transparentes y amplia participación del pueblo porque merecen estar informados para tomar sus decisiones", dijo Rojas Díaz Durán.

La exigencia es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral repongan todo el proceso con el objetivo de que la elección sea democrática, con piso parejo y reglas democráticas.

Exigen que los candidatos renuncien a sus cargos y que se amplíe el tiempo de la renovación de la dirigencia para que las campañas duren 30 días y se organicen 3 debates. Además, se busca dar a conocer las propuestas de todos y no solo las de algunos aspirantes.

"Lo que estamos pidiendo no es más ni menos que una elección verdaderamente democrática.

"Es una toma por la democracia, es una toma de conciencia moral y política, igual que la toma pacífica de las instalaciones petroleras", dijo.