Tomás Boy asegura tener plantel para afrontar a lesionados del Guadalajara

El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Tomás Boy, aseguró este martes tener plantel "suficiente" para afrontar las lesiones de tres de sus jugadores y lograr la regularidad que le ha faltado en el Apertura 2019.



"Tengo plantel para solventar este tipo de inconvenientes", señaló Boy, quien recordó que nadie está preparado para las lesiones, menos para una que puede presentarse por varias semanas y quita el ritmo a un jugador que viene haciendo las cosas bien.

En encuentro contra Necaxa del pasado domingo, Chivas perdió por dolencias a los centrocampistas Michel Pérez y Eduardo López, quienes estarán fuera de las canchas entre dos y cuatro semanas, según la directiva.

A las lesiones de esos dos jugadores, de los más regulares en el esquema de Boy, se suma la del defensa Hiram Mier, inactivo desde la primera jornada debido a un problema en la rodilla izquierda.

Las Chivas están en el duodécimo lugar con 7 puntos de 18 posibles.

Boy aceptó que no han logrado la meta de puntos que se plantearon al inicio de la temporada y que los ayudaría a estar entre los ocho mejores de la liga.

"Estamos un poquito debajo de lo planteado; empezar mal el campeonato nos tiene abajo en ese sentido, con tres puntos más estaríamos en el quinto lugar que era el propósito en estas primeras seis fechas", expresó.

Chivas tendrá descanso en la jornada 7 del torneo que inicia este martes y visitará al Cruz Azul el próximo sábado.

"Cruz Azul en su casa se ha hecho valer, ha mejorado muchísimo es un equipo que trabaja mucho en el terreno de juego y ese es el adversario que vamos a enfrentar, es un equipo tan fuerte como otros", señaló.

El técnico se refirió a las recientes contrataciones que han realizado equipos como Tigres y América y aseguró que no le afecta que Chivas no pueda comprar a más jugadores porque el mercado de mexicanos es limitado.

"No ando quejándome, evidentemente el mercado de mexicanos es reducido, tengo a los mejores. Para mí hay extranjeros que no tienen el nivel de estar en el fútbol de este país, la calidad está exagerada cuando se trata de un extranjero, no necesariamente lo de afuera es mejor", subrayó.