Tomás Zerón deberá comparecer por software Pegasus

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un tribunal federal confirmó que el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, debe comparecer a declarar como testigo ante la Fiscalía General de la República por la compra del software Pegasus.



El Décimo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México confirmó la sentencia por la que se negó el amparo a Zerón de Lucio y en la que se determinó que no tiene calidad de imputado en la investigación que la FGR tiene abierta por la compra de Pegasus. Zerón pidió a la FGR reconocerlo como imputado en la carpeta de investigación para tener acceso a ella y poder ofrecer pruebas a su favor. Sin embargo, la Fiscalía informó que no es posible toda vez que únicamente requiere su comparecencia como testigo en el caso, por lo que estaba obligado a declarar.

Ante ello Zerón alegó que no podía declarar sobre el tema porque debía guardar confidencialidad conforme a la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, la juez de amparo y ahora el Colegiado confirmaron que Zerón no está obligado conforme a dicha ley y por ello no tiene por qué guardar confidencialidad sobre la contratación de Pegasus.

El software presuntamente habría sido utilizado para espiar a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, razón por la que la FGR mantiene abierta una investigación al respecto.