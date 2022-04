Tomás Zerón no aceptó ningún trato para cooperar, señala Encinas

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, informó que Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y acusado de tortura en el caso Ayotzinapa, no aceptó ningún trato para cooperar en la investigación sobre la desaparición de los normalistas y dijo que cuando haya resultados se presentará un informe sobre la situación de extradición.

Encinas Rodríguez señaló que la extradición de Zerón de Lucio a nuestro país está en proceso en Israel.

Al salir de Palacio Nacional tras reunirse por más de una hora con el presidente López Obrador, el subsecretario informó que se reunirá con los abogados y familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa como lo solicitaron durante la presentación del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El subsecretario de Gobernación evitó confirmar si se reunió con Zerón de Lucio en Israel, en donde se encuentra actualmente.

De la fecha de una posible extradición de Zerón de Lucio a México, Encinas expresó que "no se ha dado ningún resultado, si hay algo les avisamos".

El pasado lunes en su columna de EL UNIVERSAL, Carlos Loret de Mola reveló que Alejandro Encinas realizó una visita relámpago a Israel, donde se reunió con Tomás Zerón, quien encabezó en el gobierno de Enrique Peña Nieto la investigación del caso Ayotzinapa.

El subsecretario habría sostenido una larga reunión con el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), para tratar lo relacionado al esclarecimiento del caso de la desaparición de los 43 normalistas, que el presidente López Obrador encargó a Encinas.

Cabe destacar que según informó Carlos Loret de Mola, un par de fuentes le confirmaron que Encinas ofreció a Zerón regresar a México para entregarse y cooperar con la investigación del gobierno actual, a cambio de recibir trato preferencial y mejores condiciones en las penas que se le imputan.

Según el columnista, la reunión no se llegó a ningún acuerdo y Encinas regresó a México, mientras Tomás Zerón sigue en Israel, país con el que México no tiene tratado de extradición y donde se presume que el exfuncionario tiene contactos que le permitan evadir la ley.

"¿De Tomás Zerón que se habló?", se le preguntó afuera de Palacio Nacional esta tarde.

-"Ya daremos el informe, cuando haya resultados daremos un informe".

"¿Acepto el trato que usted le habría propuesto?"

-"No, cuando tengamos un resultado vamos a dar el informe".

"¿Si lo van a extraditar?", se le siguió cuestionando.

-"Está en proceso ahí en Israel", dijo.

"¿Pero dialogó con él?".

-"Eso lo tiene la autoridad en Israel".

"¿Hay fecha?".

-"No se ha dado ningún resultado, si hay algo les avisamos", indicó.

"¿Es verdad que se reunió con él?", se le insistió.

-"Cuando haya resultados les digo", declaró el funcionario antes de retirarse.