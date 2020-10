Tormenta "Gamma" toma fuerza al dejar Yucatán

La Dirección de Protección Civil en el estado estimó que la tormenta tropical "Gamma" salió rumbo al Golfo de México alrededor de las 7:00 horas de este domingo, sin embargo provocó lluvias e inundaciones en la zona oriente y costa de Yucatán.

La tormenta tropical se localizaba a 175 km al este-noreste del Puerto de Progreso y a 185 km al noreste Mérida, Yucatán; se desplazaba hacia el norte a razón de 6 km/h con vientos de 85 km/h.

Debido a sus efectos, se pronosticó que su área de influencia mantenga el potencial de lluvia sobre el municipio de Mérida y de todo el litoral del centro y occidente de Yucatán.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene una Alerta Amarilla para los municipios del noreste de #Yucatán; Alerta Verde para gran parte del estado; y Alerta Azul para el sur de la entidad.

En este municipio del oriente del Estado se reportaron árboles caídos, calles y casas encharcadas en donde el nivel del agua llegó a no más de 1 metro de altura, cortes en el servicio de energía eléctrica, y familias que tuvieron que ser reubicadas y trasladadas a refugios temporales.

El titular de Procivy, Enrique Alcocer Basto, acudió al oriente del estado, zona por donde ingresó este fenómeno natural a territorio yucateco, para coordinar las tareas de auxilio a la población, en conjunto con el Ejército mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Alcocer Basto indicó que se activaron en todo el estado 5 refugios temporales, ubicados en escuelas, locales del DIF municipal y Casa de la Cristiandad, en los municipios de Celestún, Chemax, Progreso y Tizimín, en donde se reubicó a 35 personas que se encontraban en zonas de riesgo.

Fortalecimiento de "Gamma"

Los expertos prevén que el fortalecimiento se prolongue en las próximas 12 horas, cuando alcanzaría vientos con fuerza de unos 100 k/h.

Hasta entonces estará en el extremo más meridional del Golfo de México, dado que a esa hora estaba a unos 55 kilómetros de Río Lagartos, en México.

Esto se debe a que "Gamma" ha frenado notablemente su velocidad de traslación y se desplaza hacia el norte a solo 6 kilómetros por hora.

Los meteorólogos estadounidenses calculan que la tormenta tropical producirá fuertes lluvias durante varios días en parte del sureste de México, la Península de Yucatán, Centroamérica y el lejano oeste de Cuba.

"Esta lluvia podría resultar en inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, particularmente en regiones montañosas del sureste de México y Centroamérica", alertaron.

Otra de las advertencias del NHC es que, aunque "Gamma" está en alta mar, las condiciones de tormenta tropical que genera se seguirán sintiendo en parte de la península del Yucatán a lo largo de este domingo, ya que los fuertes vientos alcanzan los 185 kilómetros, principalmente al norte y al este del centro.

"Gamma" debería girar hacia el oeste u oeste-suroeste esta noche o el lunes y el pronóstico de trayectoria apunta a que el centro de la tormenta tropical serpenteará frente a la costa de norte de Yucatán y sobre el extremo sur del Golfo de México hoy.

Para el lunes y martes estiman que se mantendrá cerca de la costa norte de la Península de Yucatán, que recorrerá rumbo oeste-suroeste.

Aunque se espera cierto fortalecimiento este domingo, "Gamma" irá perdiendo intensidad en los próximos tres días, indica el NHC.

"Gamma", cuyas condiciones están siendo analizadas por un avión "cazahuracanes" de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, tocó tierra en la tarde del sábado cerca de Tulum (México), región del sureste mexicano donde fuertes lluvias en la región.

La vigésimo cuarta tormenta tropical está demostrando que, como pronosticó la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos, la actual temporada de huracanes en la cuenca atlántica está siendo "extremadamente activa".

No en vano, el NHC estima que hay un 70 % de posibilidades de que una onda tropical formada en el corazón del Caribe, a pocos cientos de kilómetros al sureste de Jamaica, se convierta en una nueva depresión tropical en los próximos días, afectando al extremo occidental de la isla de Cuba a mediados de la próxima semana.

La NOAA prevé este año entre 19 y 25 tormentas tropicales con nombre, lo que significa que tengan vientos de 63 kilómetros por hora, de las cuales siete a once podrían convertirse en huracanes, con vientos de 119 kilómetros por hora, con hasta seis muy poderosos.