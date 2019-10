Torre Reforma, entre los 50 rascacielos más influyentes del mundo

La Torre Reforma (Reforma 483) es uno de los 50 rascacielos más influyentes de las últimas cinco décadas, reconoció el Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH).

El imponente edificio ubicado en la zona centro de la Ciudad de México recibirá esta distinción de manera oficial durante la décima edición del Congreso Mundial del CTBUH, a celebrarse del 28 de octubre al 2 de noviembre en Chicago.

"Es un gran orgullo y responsabilidad que Torre Reforma sea considerada uno de los rascacielos con mayor influencia en los últimos 50 años", mencionó Benjamín Romano, el arquitecto encargado de su construcción.

No es la primera vez que el proyecto cúspide del también director del despacho LBR&A es premiado, pues en 2018 el rascacielos más alto de la capital (246 metros), obtuvo el reconocimiento como "El Mejor Rascacielos del Mundo" por parte del International Highrise Award.

Concebido como un obelisco urbano, la Torre Reforma destaca porque logra armonizar la eficiencia de flujos, el confort humano y el contexto urbano respondiendo a tres aspectos: exigencias de seguridad en una zona sísmica, el rescate de una casona neogótica de 1929 y el reto de cumplir al 100% la normatividad vigente, de acuerdo con la empresa consultora ZIMAT.

El rascacielos, junto con la Torre Costanera de 300 metros de altura ubicada en Santiago de Chile, son los dos únicos inmuebles de Latinoamérica que integran el listado. Además, figuran icónicos proyectos de países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, China, Malasia y Singapur.

Torre Reforma comparte la distinción con los rascacielos más grandes del mundo como el Burj Khalifa (Emiratos Árabes Unidos, 2010), la Torre de Shanghái (China, 2015), el One World Trade Center (Estados Unidos, 2014), el Jardine House (Hong Kong, 1973), las Torres Petronas (Malasia, 1998) y el Edificio Lloyd's (Londres, 1986).

Los ganadores fueron seleccionados tras un proceso de convocatoria abierta y un jurado internacional integrado por expertos en edificaciones de gran altura, quienes consideraron criterios de evaluación como iconicidad, conciencia ambiental e innovación estructural.

"Cada uno de los rascacielos en esta lista representa un hito en el desarrollo del edificio alto", señaló Anthony Wood, directivo de CTBUH. "De esto aprendemos que la evolución del rascacielos no se trata solamente de traspasos lineales de una generación a la siguiente; se trata más bien de un diálogo que continuará informándonos e inspirándonos durante los siguientes 50 años y más allá", añadió.



Entre los rascacielos más imponentes del mundo destacan:

* Bligh Street (Sídney, 2011)

* 30 St Mary Axe (Londres, 2004)

* 333 Wacker Drive (Chicago, 1983)

* 4 Times Square (Nueva York, 1999)

* 550 Madison Avenue (Nueva York, 1983)

* 601 Lexington (Nueva York, 1977)

* 875 North Michigan Avenue (Chicago, 1969)

* Al Bahar Tower 1 (Abu Dhabi, 2012)

* AMA Plaza (Chicago, 1972)

* Aqua at Lakeshore East (Chicago, 2009)

* Torre Reforma (Ciudad de México, 2016)