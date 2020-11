Torres de Satélite permanecen a oscuras por adeudo de 5 mdp a CFE

Las Torres de Satélite, patrimonio artístico de la nación, han permanecido a oscuras y en penumbras por presuntos adeudos por 5 millones 400 mil pesos a Comisión Federal de Electricidad (CFE), afirmó Cuauhtémoc Rodríguez Gracia, de Fomento Cultural Torres de Satélite A.C.

La CFE, que cortó la luz desde 2018, "nos informó que el adeudo por suministro de energía eléctrica suma 5 millones 400 mil pesos desde 2009; de este monto 3 millones de pesos son del Gobierno del Estado de México y 2 millones 400 mil del ayuntamiento, indicó el arquitecto Cuauhtémoc Rodríguez en conferencia de prensa.

Esta escultura urbana, creada en 1957 por Luis Barragán y Mathias Goeritz, durante 62 años no ha tenido luz pues solo ha estado iluminada por períodos cortos, si acaso por dos meses, por lo que el presunto adeudo es injusto, refirió Rodríguez. EL UNIVERSAL solicitó versión de este tema a la CFE, que hasta el momento no ha dado respuesta.

Para iluminar esta obra monumental, Fomento Cultural Torres de Satélite obtuvo un donativo de la empresa Osram de luminarias, por un costo de 9 millones de pesos, así como un proyecto de iluminación del arquitecto Gustavo Avilés, que costaría 2 millones de pesos; donaciones que están en riesgo de perderse si no se aplican este año, afirmó Rodríguez Gracia.

Este proyecto de iluminación está avalado por el Colegio de Arquitectos y al aplicarse con el proyecto de Gustavo Avilés, Naucalpan se convertirá en "Ciudad Luz".

Se urgió a que la CFE, autoridades del Estado de México y de Naucalpan lleguen a un acuerdo para restablecer el servicio de energía eléctrica a las Torres de Satélite, señaló el presidente de Fomento Cultural Torres de Satélite.