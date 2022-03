Tort(guerr)illa, la intervención feminista en las tortillas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- "Nuestra vida, nuestros cuerpos" y "Por la vida y la libertad de las mujeres. Fin al feminicidio" son algunos mensajes que se difunden en el papel con el que se envuelven a las tortillas en diferentes establecimientos de la Ciudad de México, como parte de Tort(guerr)illa, una iniciativa que se lleva a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Tort(guerr)illa es un proyecto de la artista Marilá Dardot, quien partió de una investigación que hizo en los archivos históricos del feminismo en México, como son las revistas Fem, La Revuelta, La Correa Feminista, CIHUAT y La Boletina, de las décadas de los años 70, 80, 90 y 2000, que fueron consultadas en el Portal de Archivos Históricos del Feminismo del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM.

"Dardot seleccionó cinco frases o extractos de textos a partir de estas revistas, para imprimirlas en papeles de tortillas y tacos, y distribuirlas en diferentes establecimientos de la Ciudad de México. Los diferentes puntos públicos y lugares de entrega conforman un mapa y una red de colaboraciones, permitiendo que las frases y sus consignas penetren en la cotidianidad de la cocina y en el ámbito doméstico del hogar", se lee en la página del proyecto feminista #NoVoySola (novoysola.mx).

Los textos que se pueden leer en los papeles de las tortillas son "Nuestra vida, nuestros cuerpos", extraído de la revista La Correa Feminista (1992); "Por la vida y la libertad de las mujeres. Fin al feminicidio", de la revista Fem (2004); "Yo soy mía", de CIHUAT (1977); "Mujeres guerreras que abren camino y esparcen flores", de La Boletina (1983), y "Yo te digo ahora que no estamos solas, que somos millones con la misma historia y que separadas nos quieren tener porque juntas jamás nos podrán vencer", de La Revuelta (1976).

La autora de la Tort(guerr)illa es Marilá Dardot, maestra en Artes Visuales por la Universidade Federal do Rio de Janeiro y que de acuerdo con #NoVoySola, para su trabajo, la creadora "generalmente toma el lenguaje, los libros y la escritura como un aporte formal y conceptual. Traduce referencias literarias, filosóficas y periodísticas a un territorio material y sensorial ampliado, explorando otras formas de percibir los textos y las narrativas".

El proyecto de Dardot forma parte de la iniciativa #NoVoySola, que se define como un "proyecto colaborativo entre mujeres profesionistas del arte; es una acción colectiva para reivindicar y visibilizar el 8 de marzo y la lucha de derechos civiles de las mujeres en México, cuando el contexto pandémico no ha permitido la misma congregación de voces de las miles de mujeres que nos reunimos para manifestarnos en 2020".

Detalla que desde la cultura y el arte, en #NoVoySola "emprendemos este levantamiento de voces a través de acciones realizadas por artistas mujeres cuyas obras se concibieron con características que connotan al contexto de una manifestación —piezas efímeras, de carácter participativo y de protesta— para continuar la denuncia de la situación de las mujeres en diferentes ámbitos".