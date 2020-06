Total rechazo del PAN en el Senado a la reforma de Monreal

Acción Nacional en el Senado estableció su postura de total rechazo a la iniciativa de reforma constitucional en materia de mercados y competencia que presentó Morena, porque "pretende extinguir la propiedad privada", dijo el coordinador senatorial del PAN, Mauricio Kuri.

"Buscan derribar las instituciones" con la fusión de tres entidades para crear el Instituto Nacional de Mercados para la Competencia y el Bienestar, lo cual "es una aberración", dijo Kuri.

Intentan crear un "Frankenstein", lamentó Kuri en un video difundido en sus redes sociales.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz subrayó que ese proyecto es un golpe a la confianza de los inversionistas, no garantiza que opere árbitro imparcial, por lo que "no veo al Bloque de Contención votando", este asunto.

En senador Damián Zepeda Vidales, dijo que en ningún sentido su bancada acompañaría ese proyecto, por lo contrario "vamos a defender a los órganos autónomos con todo, y que se olvide de su iniciativa el senador Monreal".

La vice presidenta del Senado por el PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez, dijo que con ese proyecto Morena se propone designar en un sólo órgano a incondicionales, sin que cumplan con requisitos, ni con la especialidad que pide en la actualidad. "El deseo es no tener contrapesos".

Julen Rementería del Puerto señaló que esa iniciativa representa un intento de "acumulación de poder", y significa "poner una pistola a cualquier medio concesionado", y obligarlos a decir lo que lo que las autoridades señalen.

Gálvez, Zepeda, Murguía y Rementería ofrecieron sus comentarios en videoconferencia de prensa.