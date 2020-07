Trabajador petrolero se "crucifica" en Sonora; exige trabajo

Hugo Echeverría Preciado, trabajador transitorio de la Marina de Altura de Pemex Guaymas, se "crucificó" en un poste de electricidad para exigir justicia laboral, pues tienen meses sin ser embarcados.

Respaldado por otros 13 compañeros que denuncian corrupción entre el representante sindical y recursos humanos de Pemex, acusaron que han sido desplazados a pesar de que tienen antigüedad entre 23 y 33 años, sin haber logrado una plaza.

Atado y desde lo alto del poste, el manifestante hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que acabe con la corrupción que existe en el sindicato de Pemex Guaymas donde impera el nepotismo y la exigencia de "moches" por parte de sus representantes.

"Yo quiero señalar que esto viene sucediendo desde hace muchos años, que hemos venido padeciendo por omisión, abuso de poder, prepotencia, autoritarismo de parte del sindicato y de los jefes de recursos humanos", aseveró.

"Ya hemos llegado al tope de esta problemática con el desplazamiento de plazas, nosotros debimos haber quedado de base desde hace más de 15 años, no lo han hecho porque trafican con las plazas, comercializan con el trabajo", acusó.

"México es el único lugar del mundo que tiene que pagar uno para trabajar y eso no se me hace justo porque están violentando nuestros derechos laborales, a una vida digna, a un trabajo digno que todos los mexicanos de acuerdo a nuestra Constitución tenemos derecho", externó Echeverría Preciado.

Dijo estar de acuerdo con las medidas adoptadas por el Presidente de México de acabar con la corrupción y con el proyecto de la Cuarta Transformación para alcanzar una vida digna

"Y desde esta crucifixión exhorto para que Usted tome cartas en el asunto y nos ayude de una manera u otra acabar con esta corrupción", enfatizó.

Este miércoles 15 de julio permanecerán en protesta pacífica en la Terminal Marítima de Pemex en Guaymas, hasta las 15.00 horas, tiempo del Pacífico, 17.00 horas tiempo del Centro.

A un costado del poste donde permanece atado el manifestante, sostienen una manta dirigida al Presidente donde señalan que el jefe de Recursos Humanos de Pemex, José Luis García y el vocal sindical de ajustes de Marina de Altura, César Ricardo Hernández, violan el derecho al empleo.

"Estamos exigiendo nuestros derechos, queremos trabajo y medicamentos, estamos siendo desplazados por los familiares de nuestros líderes y por quienes dan sus 'moches', no nos vamos a dejar, si no conseguimos respuesta, aquí vamos a seguir con nuestra lucha pacífica", advirtieron.

A través de un escrito dirigido al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador y a Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, se les informó del conflicto laboral en la Terminal Marítima de Pemex en Guaymas, Sonora tanto con líderes sindicales de las secciones 01 y 10 como del jefe de personal.