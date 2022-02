Trabajadores del AIFA acusan al Sindicato Libertad de extorsiones

TECÁMAC, Méx., febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Operadores de unidades de carga que laboran en las obras de comunicación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) denunciaron ser víctimas de extorsiones, presuntamente por integrantes del Sindicato Libertad, por lo que advirtieron que las interconexiones al aeródromo están en riesgo de no ser concluidas porque existe temor de los empleados en regresar a laborar.

La mañana de este miércoles más de un centenar de operadores se concentraron sobre la carretera de Los Héroes hacia Tonanitla, donde se construye uno de los caminos que conducirá a la terminal aérea, para acusar a la organización sindical de que los intimida y les exige dinero a cambio para no hacerles daño.

Los inconformes exhibieron pancartas en las que expresaron su miedo de que los miembros del Sindicato Libertad cumplan sus amenazas, por lo que pidieron la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

"Han golpeado a campesinos y ejidatarios de aquí de Tonanitla, tenemos las denuncias presentadas, así como a compañeros de trabajo, al grado de quemar las unidades, ¿qué vamos a esperar una defunción? Venimos a defender nuestro sitio de trabajo", dijo uno de los manifestantes.

Acusan al Sindicato Libertad

Según los operadores de las unidades que participan en la obras de infraestructura del proyecto aeroportuario la tarde de este martes varios sujetos, supuestamente adheridos al Sindicato Libertad, quemaron un camión y amagaron con prenderle fuego a otros dos, además de que privaron de la libertad a dos ingenieros y atacaron las instalaciones de la empresa constructora.

"El Sindicato Libertad sería el responsable en caso de detener las obras ya que los trabajadores no se expondrán a ser agredidos. Definitivamente están en riesgo las obras, incluso las mismas obras de conexión de la Ciudad de México con el estado de Hidalgo y Toluca con el aeropuerto, porque ahí estamos trabajando y también ahí han ido a molestar, también se han ido a meter", contó.

La noche de este miércoles representantes de la Fiscalía de Asuntos Especiales del Estado de México atenderá a una comisión de operadores quienes expondrán la problemática que enfrentan desde hace varios meses.

"Hay que ponerle un orden a este señor (representante del Sindicato Libertad), no queremos violencia pero no nos vamos a dejar. Queremos que intervenga la autoridad, el mismo presidente de la República, esta es una obra que le hemos estado echando ganas desde el principio y no es justo que de repente llegue alguien a querer quitarnos de aquí", expresó.

El pasado 5 de mayo del 2021, grupos de transportistas se manifestaron en varios puntos del Valle de México para denunciar actos de extorsión por parte del Sindicato Libertad.

Ese día decenas de unidades de carga pesada se congregaron en los municipios de Acolman, Tecámac y Tultepec. Otros en caravana avanzaron sobre el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) con dirección a la Ciudad de México donde amagaron con realizar bloqueos en las entradas a la Ciudad de México.

"El representante en la zona del Sindicato Libertad es el que da las órdenes a sus golpeadores para que nos extorsione y pues varios de los compañeros la verdad que sí tienen miedo, por eso no han trabajado varios días", narró.