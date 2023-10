Trabajadores del PJF alzan la voz

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 209 aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) alzaron la voz en el país en defensa de sus derechos y la autonomía judicial.

Entre consignas de “Unidad”, “No son privilegios, son nuestros derechos”, “división de poderes” intendentes, oficiales, administrativos, actuarios, secretarios de estudio y cuenta, proyectistas, jueces y magistrados, acompañados de ciudadanos y militantes del PAN y el PRD se movilizaron en la Ciudad de México y otros estados.

En la capital del país, centenares marcharon del Monumento a la Revolución al Hemiciclo a Juárez y después al Zócalo, con playeras blancas, mantas y cartulinas contra la desaparición de los fideicomisos.

En un mitin en el Hemiciclo a Juárez, el magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rosas, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, advirtió que no se doblegarán porque no son “lacayos, somos clase trabajadora”, que está indignada no contra las instituciones sino en “contra de aquellos que abanderando la democracia convenientemente la aluden cuando pueden y hablan en nombre del pueblo y, como en el caso, para lograr que un espacio y tiempo específicos oportunos, con la mayoría requerida un cuerpo legislativo afecte directamente no solo la operatividad de la función judicial sino también nuestros