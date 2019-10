Trabajando 16 horas diarias, son dos sexenios en uno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se reelegirá, pues es partidario del sufragio efectivo no reelección, además de que trabaja 16 horas horas al día y con ello son como dos sexenios en uno.

En el municipio de Punta Chueca, Sonora, y ante decenas de indígenas de diferentes étnias como los seris, guarijíos, kikapúes, cucapás y otras migrantes, el mandatario dijo que su gobierno dejará sentadas las bases para que haya un verdadero cambio en el país.

"Y así lo hacemos para que rinda el tiempo y no va a hacer falta que, como algunos dicen, que voy a reelegirme. No, yo soy partidario del sufragio efectivo no reelección", señaló el mandatario.

"Voy a llegar, si el pueblo quiere, hasta el 2024, pero como estamos trabajando 16 horas diarias, es como si hiciéramos dos sexenios en uno", expresó.

Acompañado por la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich y el gobernador tradicional de la Nación Seri Comca´ac, Raúl Gabriel Molina Romero y del director del Instituto de Pueblos Indígenas, Adolfo Regino, Lopez Obrador se refirió al monje San Benito.

Afirmó que en su monasterio éste personaje observó que los monjes dividían las 24 horas del día en tres partes, de ocho horas cada una, que utilizaban para pensar, trabajar y descansar, respectivamente; sin embargo, en su caso junta las 16 horas para pensar y trabajar, porque dedica ese tiempo a gobernar el país.

"Por qué vamos andar pensando ocho horas, mejor trabajamos 16 horas, pensamos y al mismo tiempo trabajamos, 16 horas, y ocho para descansar;si así lo hacemos entonces va a rendirnos el tiempo".

El Ejecutivo federal aseveró también que todo lo que ha hecho en su gobierno, como la pensión a adultos mayores, "va a estar difícil, va a estar cañón" que lo llegue a cambiar otra administración, por lo que seguirá avanzando.

Además, recordó que el poder no es usar los cargos "para hacerse grandes con la riqueza mal habida" y por ello en el presupuesto ya no se permite la corrupción, ni lujos o sueldos que ofenden.

Recalcó que ahora la corrupción es un delito grave y quien incurre en esta falta se va a la cárcel; hubo disminución de sueldos de funcionarios que, dijo, ganaban hasta 700 mil pesos mensuales, y los ex presidentes recibían cinco millones de pesos mensuales de pensión.

Además, refirió que ahora con la reforma al Artículo 18 de la Constitución está prohibida la condonación de impuestos, sobre todo a los grandes contribuyentes.

López Obrador aseguró que todos los abusos ya se terminaron, y por eso se tiene más presupuesto y apoyos.

Al referirse al caso de Culiacán, Sinaloa, reiteró que se tomó la mejor decisión al evitar un daño colateral, no obstante las críticas de quienes lo consideran un fracaso en el tema de seguridad.

El mandatario sostuvo que el mexicano no es malo por naturaleza, pues son las circunstancias las que los llevan a incorporarse al crimen, lo que fue reforzado con políticas de gobiernos anteriores que además llamaban a los jóvenes como "ninis".