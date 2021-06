Trabajo y desinterés, motivos de quienes no han acudido a votar

Gerardo Reyes, mesero de un hotel ubicado en el centro de la Ciudad de México, no podrá votar este domingo 6 de junio. El joven de 27 años, quiso participar en la fiesta de la democracia, pero su patrón no le dio permiso.

"Yo vivo en la Gustavo A Madero, entonces debía ir a mi casa o a una casilla especial pero no me dio permiso mi jefe, iba a perder más de una hora y no quiso dejarme salir, aquí mi horario termina hasta las 9 de la noche", explicó en entrevista con El Universal.

Como él, millones de personas no han acudido a las urnas para participar en los comicios más grandes en la historia de México.

Aunque son más de 93 millones de ciudadanos los que están convocados a esta jornada, "se prevé un abstencionismo de al menos 40 por ciento", según expertos.

En las elecciones de 2018, una de las más votadas, se registró una participación de 62.65 por ciento de los 89.1 millones de mexicanos que aparecían en la lista nominal.

Desde su local de libros y revistas, ubicado frente a la Alameda, Jaime Gómez confiesa que de plano no irá a votar porque simplemente no le interesa:

"Me da igual, la verdad, porque gane quien gane es lo mismo, aquí el que trabaja come no importa quién gane o quien pierda, y el que no trabaja no come, y si ahorita cierro mi local para irme a votar, pues no voy a comer, mejor me quedo en mi negocio", expuso.

En este proceso se renuevan 30 congresos locales, 15 gubernaturas, más de 190 ayuntamientos, 16 alcaldías y 500 miembros de la cámara de diputado. Las casillas permanecerán abiertas hasta las 18:00 horas de este domingo.