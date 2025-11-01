Tragedia en Hermosillo: 22 personas mueren en incendio de tienda Waldo's

HERMOSILLO, Son., noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- La tarde del sábado 1 de noviembre, un estallido estremeció el corazón de la capital del estado, cuando se registró una explosión en una tienda de la cadena Waldo's, provocando un incendio en el interior del establecimiento con saldo de varias personas heridas y fallecidas.

Los primeros reportes señalan que hay 22 fallecidas y 12 personas heridas, entre ellas cuatro menores.

El fuego inició en la entrada y los clientes del comercio ubicado en las calles Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, buscaron refugio adentro del mismo local quedando atrapados por las llamas.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas cuando una violenta detonación sacudió el corazón de Hermosillo. Inmediatamente, las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender la emergencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras la explosión, comercios cercanos optaron por cerrar sus puertas debido al riesgo de un mayor siniestro.

Bomberos de Hermosillo, elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil se movilizaron rápidamente para sofocar las llamas, mientras unidades de rescate atendían a los heridos en el lugar.

A través de un comunicado, Protección Civil hizo un llamado a la población para evitar la zona del siniestro y permitir el paso de los vehículos de emergencia.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos facilitar el acceso a los equipos de rescate y asegurar que se mantuviera libre el perímetro acordonado.

Lesionados graves y traslado a hospitales

Según los primeros reportes, varias personas resultaron gravemente heridas con quemaduras.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención en el sitio y trasladaron a las víctimas al hospital más cercano, la Clínica del Noroeste, donde se les proporcionó atención médica especializada.

Aún se desconoce el número exacto de heridos y fallecidos, pero se teme que el saldo sea elevado debido a la violencia del estallido.

Investigación en curso

Mientras tanto, las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar el origen de la explosión.

En un principio se informó que habría sido provocado por la explosión de un vehículo al exterior, por lo que están analizando los posibles factores, como fallas mecánicas en el vehículo o la presencia de materiales inflamables.

El incidente ha conmocionado a la comunidad hermosillense, que aún no logra asimilar el alcance de la tragedia.

Las autoridades locales han reiterado su compromiso de esclarecer lo sucedido y brindar apoyo a las víctimas y sus familias.

El Departamento de Bomberos de Hermosillo, en coordinación con la Policía Municipal, Cruz Roja y demás corporaciones de emergencia, atendieron el incendio registrado al interior del establecimiento comercial "Waldos".

De acuerdo con el director de Bomberos de Hermosillo, Francisco Matty Ortega, las personas lesionadas fueron trasladadas a diversos hospitales para su atención médica.

El funcionario informó que el incendio se encuentra controlado y que, gracias a la intervención oportuna de los equipos de emergencia, se evitó su propagación a los negocios contiguos.

Asimismo, señaló que se iniciarán los peritajes para determinar las probables causas del siniestro; por lo pronto se mantienen las labores de búsqueda, enfriamiento y aseguramiento de la zona.

El Gobierno Municipal de Hermosillo mantiene coordinación permanente con las autoridades estatales y de protección civil para el seguimiento de este incendio y exhorta a la ciudadanía a evitar el tránsito por el área afectada mientras se desarrollan los trabajos de rescate e investigación.

El gobernador Alfonso Durazo externa condolencias

A través de sus redes sociales, el gobernador Alfonso Durazo publicó: "Expreso mis más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido hoy en el Centro de Hermosillo".

Añadió que el Gobierno del Estado brindará atención puntual e integral a las víctimas y a sus seres queridos.

"He instruido que se lleven a cabo todas las investigaciones correspondientes", informó al adelantar que se seguirá informando en las siguientes horas.

Cancela municipio festividades de Día de Muertos

El Ayuntamiento de Hermosillo, a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte, informó que las actividades artísticas y culturales programadas en la Plaza Zaragoza, en el marco del VII Festival Tradicional de Día de Muertos, así como el Concurso y la Marcha de las Catrinas previstos para este día, quedaron suspendidas en solidaridad con las personas afectadas por el lamentable incendio ocurrido en una tienda del Centro de la ciudad.

"Nos unimos al sentimiento de tristeza que embarga a nuestra comunidad y reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de todas y todos los hermosillenses".

Se agradeció "la comprensión de la ciudadanía y de las y los artistas participantes ante esta decisión, que responde al respeto y empatía que nos distinguen como comunidad".