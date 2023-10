Tragedia en playa de Michoacán: Probabilidad de que te caiga un rayo

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- El pasado lunes 18 de septiembre se viralizó en internet un video que muestra el momento exacto en el que dos personas mueren al instante luego de que les cayó un rayo.

En el metraje se observa que las víctimas simplemente caminaban en la playa de Aquila, en Michoacán. Aunque aún no hay reportes oficiales, se especula que se trataba de un comerciante y una turista.

De acuerdo con información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), los hombres tienen cinco veces más probabilidades que las mujeres de que les caiga un rayo.

Además, la mayoría de las víctimas son niños y adultos jóvenes entre 15 y 34 años que trabajan afuera o participan regularmente en actividades recreativas al aire libre.

En un artículo, los CDC especifican que las probabilidades de que te caiga un rayo es de una sobre 500 mil. Es decir, algo que parece muy poco probable.

Sin embargo, describen que los rayos pueden caer incluso si no está lloviendo: "Los rayos frecuentemente hacen descarga fuera de las áreas de lluvia fuerte y pueden caer a hasta 10 millas del lugar donde llueve. Muchas muertes causadas por rayos se producen antes de que llegue la tormenta o cuando parece que ya ha pasado", detallan.

De igual forma explican que aproximadamente el 10 por ciento de las personas a las que les cae un rayo mueren, y en su mayoría debido a un ataque cardiaco y no electrificadas, como normalmente se pensaría.

Otras lesiones incluyen traumatismo cerrado, síndromes neurológicos, lesiones musculares, lesiones oculares, lesiones cutáneas y quemaduras.

Aunque el lamentable deceso de las víctimas en Michoacán parece un caso extraordinario, a inicios de septiembre una intensa tormenta eléctrica en Odisha, India, dejó un saldo de por lo menos 12 muertos y 14 heridos.

Se trató de un fenómeno meteorológico histórico, pues cayeron alrededor de 61 mil rayos en dos horas.

De acuerdo con medios locales, la mayoría de las víctimas eran agricultores que estaban trabajando en los campos, así como personas que se refugiaron bajo los árboles.

¿Qué debes hacer para protegerte de los rayos?

Los CDC dan a conocer en un artículo una serie de recomendaciones para evitar una tragedia en caso de una tormenta eléctrica.

No debes usar los teléfonos con cable o fijos. En cambio, los teléfonos celulares e inalámbricos son un poco más seguros, pero de igual forma debes evitar su uso.

Evita usar computadoras y equipos electrónicos.

Evita darte un balo, lavar la ropa o los trastes cuando caiga una tormenta.

Debes mantenerte alejado de las puertas y ventanas.

En caso de que te encuentres fuera de casa, evita buscar refugio debajo de un árbol. Tampoco debes recostarte en el suelo.

La mejor opción es buscar un refugio techado.