Tramita "El Jardinero" amparo vs. extradición
Admite Tribunal Colegiado el trámite del exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación
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CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal colegiado admitió a trámite la queja que el exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Audias Flores Silva, "El Jardinero", tramitó luego de que un juez desechara su demanda de amparo para no ser entregado vía fast track a Estados Unidos.
El recurso será turnado a un magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a efecto de que formule al pleno un proyecto de sentencia sobre la queja presentada por Flores Silva, quien desde el Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano libra una batalla legal para no ser trasladado al vecino país del norte.
El pasado 8 de junio, el juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, Alejandro Latorre Lozano, desechó la demanda de amparo del presunto sucesor del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", contra la "orden de extradición, orden de destierro, orden de expulsión, orden de deportación velada o entrega material fast track a autoridades extranjeras, así como las resoluciones emitidas para ese fin y su ejecución".
"Actualmente me encuentro recluido en el Cefereso No. 1 El Altiplano sujeto a un procedimiento de extradición internacional. Recientemente ha surgido un temor fundado y peligro inminente de que las autoridades administrativas pretenden desterrarme del país, pretenden ejecutar una expulsión exprés utilizando la Ley de Seguridad Nacional como una vía fraudulenta para evadir los controles judiciales ordinarios", acusó.
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Sin embargo, Alejandro Latorre Lozano, juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, declaró improcedente la solicitud de amparo del michoacano al considerar que la orden de extradición que reclama ya le fue cumplimentada y las expresiones de temor, peligro y fast track que manifiesta son subjetivas.
Audias Flores Silva, "El Jardinero", fue detenido por la Marina Armada de México y es requerido por una Corte de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, para enfrentar diversas acusaciones por tráfico de drogas y lavado de dinero.
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