Transparencia, el antídoto para combatir a las fake news

En situaciones emergencia como la que vivimos por la pandemia del Covid-19, la transparencia puede convertirse en un antídoto contra las "fake news", consideró Julio César Bonilla Gutiérrez, presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info).

"La información veraz y de calidad, es el vehículo para empoderar al ciudadano, pero también sirve para la generación de certeza en situaciones como la que vivimos actualmente derivado de la pandemia", reiteró el funcionario. Al participar en el seminario "Fake News, Posverdad y Covid-19: Las implicaciones jurídicas y administrativas", organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Bonilla Gutiérrez destacó que, en estos momentos de pandemia internacional, la sociedad debe tener acceso a información veraz, cabal, de calidad y completa, como parte de su derecho a la verdad.

En transmisión virtual afirmó que las instituciones, los órganos autónomos, academia, medios de comunicación y los mismos usuarios de internet, "tenemos que construir alianzas como ésta, que permitan llegar a la gente, capacitarnos todos en esta red digital y ser más conscientes de lo que se necesita en una sociedad mundial, cada vez más digitalizada y, por supuesto, cada vez más expuesta a riesgos", afirmó.

El titular del INFO dijo que las noticias falsas, no se crean por diversión, sino para tener un beneficio, además de que buscan generar un efecto determinado, al tratarse de información sensacionalista, cargada muchas veces de emociones y elementos desorientadores. Explicó que tal situación es fabricada intencionalmente para tomar la forma de noticias reales, "pero creadas con un propósito específico: Afectar la psique y la emoción de las personas. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios? Los grandes, los macro poderes económicos, ideológicos y políticos", refirió.

Resaltó que, a pesar de estas circunstancias, "hoy la propia sociedad dirige estos intereses, estas confabulaciones, estas inserciones falsas" con el uso de la tecnología moderna. Incluso, expresó que permea la idea en la sociedad de que "lo que no se crea y comparte a través de teléfonos celulares pareciera no existir".

Respecto a la posverdad, Bonilla Gutiérrez añadió que ésta se relaciona con versiones de la realidad basada en sentimientos, con visiones, creencias y muchas veces en pasiones, que influyen en el modo en que interpretan y comparten los hechos en una sociedad hiper mediatizada, y ahí es el principal riesgo. Tras afirmar que en estos tiempos la posverdad y las noticias falsas, "pues tienen un ADN idéntico", consideró. Por ello, "tenemos que ser muy responsables, muy serios, tratándose del combate a una pandemia, como la que enfrentamos y no caer en este tipo de elementos que solamente desvirtúan la verdad objetiva y científica", por lo que la transparencia puede ser un buen antídoto ante esta realidad.