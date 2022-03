Transporte escaso y sin señal, la odisea salir del AIFA

Salir del AIFA al centro de la Ciudad de México tiene un costo de 812 pesos y de 890 pesos hacia Portales, para cientos de viajeros que forman fila en la sala de llegadas nacionales, donde "se rompieron las expectativas programadas para servicio de pasajeros".

Los 33 taxis que "teníamos programados se agotaron, con tres vuelos no pensamos que hubiera tanta demanda", afirmó uno de los prestadores de servicio de taxis .

"¿890 pesos a Portales? dile que me deje antes, porque sólo tengo 850 pesos" afirmó molesto Javier quien llegó de Tijuana a Santa Lucía, donde no podían cobrar con tarjeta bancaria, porque no había energía eléctrica en el local de taxis.

Ir a Ciudad Satélite en Naucalpan sale en 610 pesos, porque es un punto más cercano por las vías de comunicación, indicó el administrador del único servicio de taxis que opera en la sala de llegadas este 21 de marzo.

Aquí sale más económico rentar un auto en una agencia como Hertz que ofrece 550 pesos por día , más 200 pesos si se entrega el vehículo en el centro de la Ciudad de México.

Desde 150 pesos, camionetas ejecutivas ofrecen servicio en el AIFA

"iVoy a Cuautitlán!", gritaban pasajeros en las puertas de llegada de vuelos del Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" ( AIFA), en una fila de camionetas ejecutivas que prestan el servio por 150 pesos.

Hoy el trayecto del AIFA a Mundo-E y a la Ford de Cuautitlán en la autopista México- Querétaro se realiza en un tiempo de una hora con 20 minutos, afirmó Luis el conductor de la camioneta ejecutiva "E-Bus" que presta el servicio por 125 pesos a cada pasajero.

En tanto, la empresa Caminante presta el servicio en camionetas y autobuses del AIFA a Santa Fe por 150 pesos y a la Terminal de Autobuses de Observatorio en 125 pesos por persona.

De Toluca al AIFA y viceversa, en la empresa Caminante tiene un costo de 350 pesos y lo realizan a las 7 de la mañana y a las tres de la tarde.

Otros paseantes optan por ir del AIFA al museo del Mamut en las instalaciones militares de Santa Lucía, trayecto por el que un taxi cobra 150 pesos.?

AIFA, con poca señal para conseguir un Uber

"Hay poca señal de Internet para conseguir un Uber" o transporte de plataforma, por eso preferimos esperar un taxi señalaron pasajeros con maletas que llegaron hoy al AIFA.

"Vamos a pagar 850 pesos a La Condesa, lo que no me parece caro por la distancia, la cantidad de maletas que traemos y porque somos tres personas", afirmó.

"Un Uber nos cobraba por un auto chico 350 pesos en un auto chico en el que no cabíamos", pero además no hay buena señal, afirmaron Ana y Raúl, quienes viven en Houston y vinieron a conocer el AIFA.

"Es el primer día, tiene que haber un margen de error y la verdad es que sólo hemos tenido esta complicación" en el viaje de Estados Unidos a México, externó la familia de viajeros que traían ocho maletas, cuyo destino era la Condesa.



¡39 minutos del AIFA al Metro Cuatro Caminos!

Arlen Garrido y sus amigas llegaron al AIFA procedentes de Cancún, un vuelo por el que pagaron 850 pesos por persona y buscaban transporte hacia Perisur, en el que pagarían 150 pesos por persona.

"¡39 minutos del AIFA al Metro Cuatro Caminos!", afirmó Arlen Garrido.

"Salimos a las 2 de la tarde del nuevo aeropuerto y llegamos en 39 minutos, 57 segundos al Metro Toreo" o Cuatro Caminos en Naucalpan, afirmó Arlen al cronometrar su viaje.

El recorrido de la camioneta fue del AIFA al Circuito Exterior Mexiquense, para salir a Periférico Norte y llegar a la zona de Cuatro Caminos.

"¡La verdad fue muy buen tiempo!", señaló Arlen.