Transportistas amagan con más bloqueos
Ciudad de México.- "Volveremos a tomar carreteras en estos próximos días", advirtieron transportistas y campesinos, en el marco de las mesas de negociación con el gobierno federal, al que otra vez acusaron de mantener "una relación cerrada".
Este miércoles, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Movimiento Agrícola Campesino y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano pidieron a las autoridades ser escuchadas y precios dignos.
El líder campesino Eraclio "Yako" Rodríguez indicó que se solicitó retirar del mercado un millón de toneladas de sorgo para que puedan reaccionar los precios del resto del producto que queda en el mercado, así como un millón de toneladas de trigo con la misma finalidad.
"No hay ningún acuerdo, no hay absolutamente nada, preparémonos para que en los próximos días salgamos otra vez a las carreteras, salgamos a la frontera, a tomar las casetas y los puentes internacionales. Asimismo, los inconformes no descartaron ampliar sus protestas a los puertos marítimos.
