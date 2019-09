Transportistas paralizan circulación y afectan 6 vías principales en la CDMX

Ante la movilización de transportistas con dirección al Zócalo capitalino, la Subsecretaría de Control de Tránsito de la policía capitalina registra seis puntos con afectación viales y en su totalidad cerradas, como Tlalpan, Constituyentes, Francisco Morazán en Venustiano Carranza, Barranca del Muerto, Revolución e Insurgentes.

El secretaria de seguridad local, Jesús Orta Martínez, dijo que la vialidad con mayor aforo es Tlalpan, seguido de Constituyentes de poniente a oriente, Insurgentes de norte a sur, los cuales están bajo monitoreo del C5 y C2.

Explicó que durante el operativo desplegado, los elementos van informando cada cinco minutos los cortes viales y el desarrollo de la marcha, hasta su llegada al centro de la ciudad.

Orta Martínez dijo que el despliegue de la seguridad es normal por lo que la Policía Preventiva se mantiene con sus actividades cotidianas.

Al momento se registran cerca de 200 manifestantes sobre la calzada de Tlalpan y Calle Emperadores en la colonia Portales, con 21 camionetas Urban y 9 microbuses, por lo que la alternativa vial es sobre Plutarco Elias Calles y el Eje Central.

Otras 200 personas, quienes provenían de la estación La Raza, se encuentra en las inmediaciones de la calle 5 de Mayo, primer contingente que estará arribando al Zócalo capitalino.

Amagan con "paralizar la capital" en el informe de Sheinbaum

Ante la insistente cerrazón del gobierno capitalino por establecer una mesa de diálogo para escuchar sus demandas, esta mañana de martes micribuseros y transportistas de la Ciudad de México advirtieron que el próximo 17 septiembre, "paralizaremos la capital mientras la jefa de Gobierno rinde su informe de labores" advirtieron.

Luego de casi tres horas de semiparalizar la Ciudad, los manifestantes, integrantes del Frente Amplio de Transportistas, esperaron que algún representante del gobierno capitalino saliera para acordar fecha, hora y lugar para acudir a la mesa de diálogo, "de la que tanto hablan y hasta el momento no la han creado".

A través de su vocero, Nicolás Vázquez, anunció que por ahora fueron cerca de 2 mil representantes de las 45 organizaciones que integran el FAT, quienes salieron a las calles en por lo menos 2 mil unidades, para lo cual ofrecieron disculpas a la ciudadanía, "pero esto nos obligan a hacer las autoridades que insisten en que aceptemos sus caprichos sin escuchar", dijo el representante.

Sin embargo, en entrevista con EL UNIVERSAL, Vázquez Figueroa adelantó que de persistir la actitud omisa por parte de la administración de Claudia Sheinbaum, "el día de su informe de labores nuestra actitud ya no será la misma, sino paralizaremos la capital hasta que escuchen nuestras demandas", advirtió.

Para ello, informó que tomaran las calles los más de 18 mil trabajadores del volante entre chóferes, concesionarios y accionistas, no solo de los microbuses, sino también de las 7 empresas concrecionaras del Metrobús que también se han visto afectados con esta actitud del gobierno capitalino.