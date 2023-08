Transportistas protestarán contra los asaltos a sus unidades

A-AA+

TEPOTZOTLÁN, Méx., agosto 7 (EL UNIVERSAL).- Un numeroso grupo de "Autodefensas del Transporte y Usuarios" contra robos se reunieron en la caseta de cobro de la autopista México-Querétaro para unirse a la protesta en contra de las extorsiones y asaltos en el transporte público.

Desde las 8 de la mañana de este lunes, decenas de transportistas y ciudadanos se concentraron en la caseta de Tepotzotlán donde no impiden la circulación con dirección a la Ciudad de México.

En esta protesta participan conductores de la Alianza De Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (Acme) que encabeza Jafet Manuel Sainz Villarreal.

La caravana de las autodefensas planea ir por la autopista Méx-Querétaro hasta Perinorte, para de ahí ir por la vía López Portillo y dar su solidaridad a los transportistas de Coacalco, que sufrieron la quema de una camioneta.

Transportistas se unen a protesta desde Coacalco

Listos para iniciar su propia protección contra las extorsiones y asaltos a sus unidades, decenas de transportistas se concentran en el estacionamiento de un centro comercial de Coacalco para iniciar sus recorridos de vigilancia.

"Autodefensas sí, extorsión no" es la frase que colocan en los medallones de las vagonetas que llegaron al inmueble ubicado en la Vía López Portillo donde esperan a más compañeros para que salgan a las bases de las diferentes rutas que ofrecen el servicio en el Valle de México.

El miércoles pasado dirigentes de varias organizaciones anunciaron la conformación de autodefensas que combatirán a los extorsionadores y asaltantes, pues denunciaron que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han podido erradicar.

El martes pasado fue quemada una unidad de la ruta 44 en Villa de las Flores, en el municipio de Coacalco, por presuntos miembros de una organización delictiva porque el conductor se negó a pagar "cuota" para que no le hicieran daño.

Los concesionarios exigieron a las autoridades ministeriales la detención de los responsables de ese ataque, pero hasta ahora no se ha informado su aprehensión.

Este lunes no se suspendió el servicio de transporte en las líneas Del Valle de México, pero muchos usuarios salieron más temprano de su casa para llegar a su destino por si eso ocurría.

Los permisionarios aclararon que no están contemplados bloqueos durante este lunes.