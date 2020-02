Transportistas realizarán mega marcha para este miércoles

La organización Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) en la Ciudad de México consideró como una burla de "pretensiones fantasiosas" al programa de mejoramiento al transporte presentado esta mañana por el Gobierno capitalino, por lo que mantienen firme la realización de una mega marcha para este miércoles desde las 7:00 horas.

Además, Nicolás Vázquez Figueroa, vocero de esa organización, rechazó que el subsidio propuesto alcance para cubrir los pagos mensuales para la renovación del transporte, al igual que carece de certeza cumplir con el Seguro Social para todos, como ofreció el presidente de la República, y los bonos de chatarrización, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, serán direccionados a otras organizaciones preseleccionadas, sin alcanzar al FAT.

De igual forma, denunció que las pláticas en el gobierno han sido un diálogo de sordos que ya no están dispuestos a aguantar, por lo que anunciaron que este miércoles realizarán una mega marcha desde distintos puntos de la Ciudad hasta el Zócalo.

"De antemano, le ofrecemos disculpas a los ciudadanos de esta capital, pero no nos queda otra forma de hacer entender que nosotros somos gente de carne y hueso, no políticos; que llevamos todos los días un gran peso económico para poder dar el servicio, en lo que es nuestra fuente de trabajo y que estamos a punto de caer en la inanición, pese al mejoramiento que hemos realizado al transporte en los últimos años", expresó el vocero del FAT.

Para los transportistas, si no han renovado el parque vehicular por completo, es precisamente por la falta de una tarifa justa, que le quite el ingrediente político y que, para ellos, en este momento debe ser incrementada en una cantidad de dos pesos, como mínimo, para poder subsistir y seguir prestando el servicio como lo han hecho en los últimos 40 años.

Sobre las propuestas hechas por el gobierno capitalino, expresaron que la primera propuesta es la pretensión de entregarles como subsidio mil 500 pesos al mes, que en nada les ayudará, porque las mensualidades de los vehículos por comprar, como quiere la Jefatura de Gobierno, son de 11 mil pesos para las vagonetas, hasta 35 mil pesos para los autobuses, y ya ni se diga de los vehículos articulados para el Metrobús.

Agregaron que si en realidad les quieren ayudar, "el subsidio que nos deberían entregar a cambio de mantener la tarifa como está, debería ser de entre 8 y 10 mil pesos al mes", afirmaron.

La segunda propuesta, es la de entregar una prórroga por un año a quienes ya la tienen vencida. Pero esto contraviene la Constitución local, que establece en su Artículo 16, que "las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Constitución, continuarán vigentes y sus titulares tienen derecho a la renovación en los términos en que fueron otorgadas".

Además de que la prórroga, según la página de la Secretaría de Finanzas, hoy tiene un costo de 16 mil 447 pesos, costo que prácticamente iguala el subsidio anual que el Gobierno de la Ciudad pretende otorgarles y que sería de 18 mil pesos.

La tercera propuesta, dijo Vázquez Figueroa, "es integrar a los choferes al IMSS, lo cual nos suena nuevamente a burla, porque de acuerdo con lo que dijo López Obrador, cualquiera persona puede acudir a recibir los servicios de seguridad social con sólo presentar su tarjeta del IFE o el INE. "¿Entienden el tamaño de la burla?", se quejó.

Y la cuarta propuesta, "es medianamente buena, con una cantidad que nunca antes se había otorgado a nivel general y que significaría el enganche de la unidad a comprar si el fondo llegara a todos y no sólo a unos cuántos, como ocurrió el año pasado, lo cual no nos da certeza de que por ese manejo discrecional llegue a nosotros. Además, sin incremento a la tarifa, los pagos mensuales por el crédito serían impagables para la mayoría de los compañeros", denunciaron.

Por estos motivos, los concesionarios del transporte público de pasajeros integrados en la FAT realizarán una mega marcha que partirá desde distintos puntos de la ciudad este miércoles 19 de febrero, desde las 7:00 horas.