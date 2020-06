Tras 4 horas, destraban dictamen de patentes

La llamada cláusula Bolar dispuesta en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) generó discordia este domingo entre las bancadas del Senado, al tratar de integrarla en la nueva Ley de Protección a la Innovación Industrial, a tal grado que la convocatoria al periodo extraordinario se vio amenazada.

Las Comisiones Unidas de Economía, Salud y Estudios Legislativos Segunda de la Cámara Alta discutirían a las 13:00 horas la legislación que va a sustituir a la Ley de la Propiedad Industrial, pero debido a diversas interpretaciones de los artículos 57 y 162 de ésta, se aplazó hasta las 17:00 horas.

Durante la primera reunión, la fracción de Morena rechazó el dictamen, acusando que carecía "de sentido social", y pretendía beneficiar a los grandes laboratorios farmacológicos que generan patentes e invenciones cada año.

El presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro (Morena) aseguró que desde su grupo lucharon para que la normatividad tuviera "un profundo contenido social", y no avalara, bajo ningún motivo, la ampliación de esa facultad a las firmas.

"No concebimos, de ninguna manera, que la investigación y la innovación estén únicamente al servicio del mercado. Exigimos que la ley esté sujeta al derecho humano", aseveró.

Ante esto, el dirigente de la Comisión de Economía, Gustavo Madero (PAN), solicitó un receso a los tres órganos e incluso propuso retirarla del paquete de legislaciones que se plantearon desde la semana pasada para el periodo extraordinario de hoy.

"Las condiciones no están para dictaminar, es algo que nos pide la bancada de Morena: tiempo para determinar su posición. No quiero entrar en dimes y diretes, sino mantener un canal de comunicación institucional", señaló.

En redes sociales, el senador Manuel Velasco aseguró que no se debía votar a favor el dictamen, pues, expuso, convertiría al país "en un paraíso de las medicinas de patente, afectando no sólo los bolsillos de los mexicanos, sino también hasta la creación de empleos".

Luego de cuatro horas de negociación, los integrantes de las tres comisiones lograron destrabar el proceso y acordaron eliminar de la redacción del documento el periodo de tiempo por el que se pueden hacer estudios previos de un medicamento de patente.

De acuerdo con el texto, en el artículo 57, referente a la llamada cláusula Bolar, se eliminó el lapso de tres y ocho años para que los laboratorios de genéricos pudieran iniciar análisis de fármacos y vacunas, respectivamente.

Sin embargo, los derechos exclusivos de esos insumos quedarán limitados a 20 años sin acceso a prórroga alguna, contada a partir de la fecha de presentación reconocida de la solicitud y estará sujeta al pago de las tarifas correspondientes a cada anualidad, señala el artículo 53 del proyecto.

Además, se modificó el artículo 162, que la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) acusó de ser "excesivamente protectora de las patentes", pues en éste apartado, según señalaron en un comunicado, se incluyen todas las susceptibles de ser empleadas en medicinas, "sin ser éste el objetivo de la vinculación".

Al final, la modificación al artículo 162 de la ley que será votada hoy en el pleno de la Cámara Alta consiguió que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) publique, cada seis meses, un listado de esos derechos relacionados con invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos.

El nuevo ordenamiento también pretende acoplar la legislación nacional con los contenidos de los tratados Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el de Libre Comercio entre México y la Unión Europea modernizado.

Con los avances, el pleno de la Permanente avaló la cita del periodo extraordinario para el Senado hoy lunes; se incluirá la Ley de Protección a la Innovación Industrial y otros cuatro dictámenes.