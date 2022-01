Tras 6 horas estudiantes del CIDE liberan carretera México-Toluca

Adrián Ruvalcaba, alcalde de Cuajimalpa, acudió la tarde de este lunes a la altura del número 3655 de la carretera México-Toluca, donde desde las 9:00 de la mañana estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) tienen cerrados ambos sentidos de dicha vía, para solicitar que liberen el paso porque se afecta muchísimo a la comunidad. Tras el encuentro, decidieron reabrir la vialidad en ambos sentidos.

"Sus demandas son legítimas tienen el derecho de hacerlo pero la comunidad de Cuajimalpa ya está sumamente afectada, las viviendas que están sobre la carretera no pueden salir, hemos tratando de hacer durante toda la mañana vialidades alternas, inclusive tratar de sacar a la gente en sentido contrario para no afectar su manifestación, pero ya para estas horas realmente si se nos está volviendo un conflicto muy grave. Ojalá si puedan considerar ustedes la apertura", señaló Ruvalcaba.

En protesta a las reformas al Estatuto General del CIDE realizadas por María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en medio de un proceso señalado de irregular, la comunidad estudiantil de ese Centro decidió cerrar la Carretera México-Toluca en dirección Ciudad de México, desde las 9:00 horas; sin embargo, una hora después cerraron el otro sentido.

Cinco horas después, a las 14 horas, Adrián Ruvalcaba acudió para pedir a los estudiantes que liberaran la carretera, en medio de momentos de tensión, pues el funcionario argumentó afectaciones a los habitantes y también a la economía. En tanto que los estudiantes le pidieron comprensión, pues no han encontrado disposición al diálogo con Álvarez-Buylla y por ello, pidieron su ayuda para recurrir a otras instancias, en específico con la Secretaría de Gobernación.

El alcalde intentó crear una canal de comunicación con otras autoridades, pero tampoco tuvo éxito: "Lo dejo a su consideración", dijo a los estudiantes.

Los estudiantes se reunieron y acordaron habilitar dos carriles de la carretera México-Toluca, en dirección Estado de México, luego de cinco horas. Minutos después decidieron también reabrir en la dirección Ciudad de México.