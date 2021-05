Tras accidente en Línea 12, denuncian cuarteaduras en Metro Oceanía y Pantitlán

La noche del lunes una trabe de la controvertida Línea 12 del Metro colapsó entre las estaciones Olivos y Tezonco, provocando que los últimos vagones del convoy se vinieran abajo, dejando un saldo preliminar de 23 personas muertas.

En 2017, EL UNIVERSAL informó que vecinos que vivían cerca de la parte elevada de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) así como usuarios del servicio, temían que la infraestructura pudiera colapsarse, debido a que se presentaban grietas tras el temblor del 19 de septiembre de ese año.

Cuatro años después, este lunes 3 de mayo de 2021, la estructura de la estación Olivos, justamente de la Línea 12 del Metro, colapsó con todo y vagones.

--Reportan daños en otras estaciones del Metro

Antes estos hechos, usuarios de redes sociales señalan que varias estaciones de la Red del Metro presentan daños que podrían terminar en tragedia.

Tal es el caso de la estación Oceanía de la Línea B, Pantitlán de la Línea 9 y Consulado de la Línea 4.

--Se cumplen 6 años de choque en Metro Oceanía

El 4 de mayo del 2015 ocurrió un accidente en la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro, el cual dejó 12 personas heridas.

El percance, menos trágico que el ocurrido en 1975 y el de la noche de este martes, ocurrió luego de que un convoy impactara a otro en el andén de la estación, con dirección a Politécnico.

En un principio las autoridades señalaron que el accidente fue a causa de un error humano, sin embargo, después de las investigaciones, fueron éstas quienes descartaron esta teoría y establecieron que la causa había sido la falta de tracción de uno de los trenes, producto de la lluvia y granizo que se presentaban durante esa tarde.

A las 18:00 horas de ese día se abatía un fuerte aguacero y granizó sobre el Peñón de los baños, 15 minutos más tarde salió un tren operado por Gilberto Guillén Ramos de la estación Terminal Aérea para dirigirse a Oceanía, con dirección Politécnico.

Lo resbaloso de las vías y la pendiente del cerro ocasionaron que la unidad no pudiera detenerse y terminará impactándose en la parte trasera del tren estacionado.

El percance fue cuestión de segundos y de ello se percataron varios testigos que se encontraban en el andén y no daban crédito a lo que sucedía, por lo que comenzaron a gritar para pedir auxilio, mientras otros intentaban ayudar a los usuarios. "Afortunadamente el último vagón del tren estacionado no traía mucha gente, porque sino si hubiera estado más gacho", relató uno de los usuarios.

--Evacuan a pasajeros

De inmediato, los pasajeros fueron evacuados, algunos por los andenes y otros por las vías, por lo que fue necesario suspender el suministro de energía eléctrica. La estación Oceanía fue resguardada por la policía capitalina y luego llegaron elementos del Ejército.

Personal de la estación y paramédicos de la Cruz Roja y del ERUM prestaron ayuda a las decenas de personas lesionadas y rescataron a los operadores que se quedaron prensados, quienes fueron trasladados en un helicóptero Cóndor de la SSPDF, el cual aterrizó sobre la avenida Oceanía.

Este es otro próximo colapso, se encuentra en la estación del metro Oceanía, mismo que se ha reportado infinidad de veces. Ante los recortes presupuestales que ha recibido el metro, esperemos la pronta atención y no ocurra otra tragedia por favor! #Linea12 #MetroCDMX pic.twitter.com/QAyzW9e1kS — ??Lia 7???? (@ilmiglior1900) May 4, 2021