Tras amenazas, juez deja libre a narco por "error"

Por "errores en el informe homologado policial", un juez federal no vinculó a proceso a Trinidad "N", alias "El Pelón de Playas del Rosario", supuesto líder de un cártel en Tabasco, y le dictó auto de libertad.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) le reactivó un proceso pasado por el delito de encubrimiento por receptación, por lo que, de momento, seguirá en prisión.

El 30 de diciembre, Trinidad "N" fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante un operativo por el robo de un camión con despensas, propiedad de una empresa abarrotera, y fue acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

La noche de ese día, personas desconocidas colocaron mantas en varios puntos de Villahermosa —en las que dijeron ser parte del Cártel del Pelón de Playas—, quemaron por lo menos cinco autos y exigieron su liberación.

Este lunes fue llamado para su audiencia en una sala de los Juzgados Federales de Oralidad bajo un fuerte operativo de seguridad, en el que participaron agentes del Ejército y de la Policía Federal.

Luego de varias horas, el juez determinó su libertad por el delito de portación de arma, debido a un error en el informe homologado.

Pese a este fallo, Trinidad "N" no saldrá de prisión debido a que en septiembre de 2019 le dictaron una sentencia condenatoria de tres años en prisión por el delito de encubrimiento por receptación (encubrir u ocultar a personas o cosas que pueden ser consideradas como delito).

Sin embargo, la defensa interpuso un amparo y ganó una prelibertad, por lo que se tenía que presentar cada semana a firmar ante un juez, lo cual nunca hizo.

Tras la nueva detención se dio parte al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y ayer mismo, en una audiencia dentro de los juzgados del Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (CRESET), el juzgador local le confirmó que ahora deberá cumplir su condena en el penal estatal.

Al respecto, el gobernador de la entidad, Adán Augusto López Hernández, confirmó que un juez estatal revocó el auto de libertad provisional que se había otorgado a Trinidad "N" por un delito cometido el año pasado y, después de su audiencia ante el juzgado federal, regresó al CRESET.

"Se revocó su libertad provisional y está obligado a cumplir cuando menos por 10 días —cuando se va a celebrar una audiencia— la condena en el reclusorio", precisó el mandatario tabasqueño, quien no quiso abundar sobre otros posibles delitos que se le pudieran imputar al presunto líder del Cártel de Playas del Rosario, con el fin de no violentar el debido proceso.

Bajo tensión. El 31 de diciembre, un día después de la detención de Trinidad "N", habitantes de la Villa Playas del Rosario, de donde es originario, marcharon para exigir su liberación.

En respuesta, integrantes de la Mesa de Seguridad emitieron un comunicado confirmando la detención y pidieron a la población no hacer caso de falsas alarmas sobre supuestos ataques.

El pasado viernes 3 de enero, el gobernador del estado afirmó que no habría impunidad para nadie, por lo que se castigaría con todo el peso de la ley a quienes cometieron algún ilícito.

Un día después aparecieron pedazos de un cuerpo en un puente en Villahermosa, con una cartulina en la que advertían al juez federal encargado del caso de "El Pelón de Playas" que enfrentaría consecuencias si no lo liberaba.

Finalmente, el juez le dictó libertad, pero el presunto delincuente continuará preso.