Tras anticipar derrota electoral, Marko Cortes llama a la unidad de los panistas

El líder nacional del PAN, Marko Cortés aseguró que para hacer la estrategia correcta, se requiere el diagnóstico electoral correcto, y hasta el momento, en todas las encuestas publicadas, hoy Acción Nacional sin alianzas, sin candidatos y sin campaña, solo está arriba en Aguascalientes, señaló y convocó a todos los panistas a trabajar en unidad para que en 2022 ganemos las elecciones.

En un comunicado, Marko Cortés dijo: "Como dirigente nacional haré la parte que me toca y hasta las últimas consecuencias, pero hoy México nos necesita a todos. Acción Nacional sabe ganar en la adversidad, sabe crecer ante los retos y hoy nos necesita a todos unidos, cada uno asumiendo una responsabilidad concreta para que salgamos a enfrenta la batalla del 2022", destacó.

Marko Cortés convocó a todos los panistas a sumarse para trabajar por el partido, porque quien no se sume hoy, no ponga su capacidad y conocimiento en otros estados, no puede venir mañana a criticar. "El PAN somos todos, en las victorias y en las adversidades".

Por ello, les pidió a los principales liderazgos panistas asumir funciones concretas en la contienda de 2022. "En lugar de frotarse las manos para que al PAN le vaya mal en las elecciones, que mejor nos digan concretamente en qué nos van a ayudar y qué responsabilidad específica están dispuestos a tomar".

"He hecho un llamado a los panistas y a la sociedad para que todos nos pongamos las pilas ante el rumbo que lleva México y entonces podamos ir a ganar Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca y prepararnos para el 2023 en el estado de México y Coahuila y por supuesto el 2024", puntualizó.

El presidente nacional del PAN manifestó que la mejor carta de presentación del partido son sus buenos gobiernos, pero es necesario que haya un verdadero cierre de filas y ponernos todos a trabajar.

En el CEN, dijo, estamos concentrados en obtener los mejores resultados y dar la batalla, pero esto tiene que partir de la realidad con el diagnóstico correcto.

"En el PAN estamos sumando no restando, desde que llegué a la dirigencia del PAN busqué a Felipe Calderón, Vicente Fox, Margarita Zavala, hoy diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Ana Teresa Aranda, José Guadalupe Osuna, Ignacio Loyola, Emilio González, Paco Ramírez, ganamos ciudades importantes como Morelia, Álvaro Obregón, Coyoacán, Atizapán, Zamora entre muchas otras, buscando regresar a quienes se han ido del partido, entonces estamos sumando".

Este martes, liderazgos del Partido Acción Nacional arremetieron contra el presidente nacional de este organismo político, Marko Cortés, quien dijo que el blanquiazul sólo puede ganar una (Aguascalientes) de las seis gubernaturas que estarán en disputa el próximo año.

Inmediatamente después dirigentes de Morena, respondieron a Marko Cortés y le dijeron que tiene toda la razón de que el blanquiazul va a perder Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo, pero también Aguascalientes.

Primero, el senador Gustavo Madero, ex dirigente del panismo nacional, señaló que Cortés, se niega a corregir y ceder el control del partido y abrirlo a la ciudadanía con elecciones primarias abiertas.

Luego, el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez criticó las palabras de Marko Cortés. Dijo que la derrota anticipada es, en política, entreguismo, pues las oposiciones en nuestro país son poderosas.