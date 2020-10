Tras aplicación de pruebas, dan positivo a Covid tres trabajadores en el Senado

Hasta este martes, han resultado contagiados por Covid-19 tres trabajadores del Senado de la República, dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila (Morena).

Mañana y el jueves se llevará a cabo la sesión de Pleno en la que se aprobará el paquete fiscal para 2021.

En conferencia de prensa, dijo que hasta el momento se han aplicado 530 pruebas de Covid-19, entre ellas a 56 senadores; de los 215 resultados que se han recibido hasta el momento, es decir la mitad de las que se aplicaron, resultaron contagiadas 3 personas, quienes no asistieron a la sesión del pasado martes.

"El senado de la República está libre de riesgo, no es ni ha sido un centro de contagio. Los contagios se adquirieron fuera, no por las reuniones. Mañana y el jueves habrá sesión (de Pleno)", dijo.

Explicó que en el Salón de Plenos podrán estar presentes la mitad de los legisladores, es decir 64, y que el resto podrán seguir la sesión a distancia; en el caso de las votaciones, para hacerlas efectivas, se implementará un esquema de rotación para que puedan votar todos pero sin estar de manera simultánea en el mismo lugar.

Todos los senadores que quieran acceder a la sesión de manera presencial, deberán exhibir a la entrada los resultados de sus pruebas en los que certifiquen que salieron negativos a Covid-19; quienes no hayan acudido al Senado a realizarse las pruebas PCR, podrán mostrar resultados de laboratorios privados, mientras dichos laboratorios cuenten con la autorización de la Secretaría de Salud para aplicarlas.