Tras ataque a Ciro, 180 periodistas exigen a AMLO cesar hostigamiento

A casi una semana del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, 180 periodistas, articulistas, columnistas y moneros de distintos medios de comunicación exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador cesar el hostigamiento que ejerce contra comunicadores críticos, pues señalaron que todas las emanaciones de odio hacia los periodistas en México se incuban, nacen y se esparcen desde Palacio Nacional.

En una carta, los comunicadores exigieron al Jefe del Ejecutivo federal esclarecer el atentado, castigo a los culpables materiales e intelectuales y que el Mandatario federal asuma su responsabilidad política ante este intento de asesinato.

Señalaron que la difamación es una convocatoria a la violencia física contra los periodistas estigmatizados por el Presidente y que los asesinatos de periodistas marcan un récord en este sexenio, en el que la impunidad "es alarmante".

"Nuestra solidaridad con Ciro es total y nuestra indignación por el hecho nos lleva a exigirle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cese el hostigamiento que ejerce contra periodistas críticos. Prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional.

"La difamación, que sustituye al debate de ideas, es una convocatoria a la violencia física contra los periodistas estigmatizados por el Presidente. Los asesinatos de periodistas marcan un récord en este sexenio y la impunidad es alarmante", expone el texto.

Advirtieron que de no autocontrolarse el presidente López Obrador en sus impulsos de ira hacia periodistas críticos el país entrará en una etapa aún más sangrienta que ya han experimentado otros países latinoamericanos: asesinar periodistas para desestabilizar al gobierno o matar en pago de favores al gobierno.

"De no autocontrolarse el presidente López Obrador en sus impulsos de ira hacia periodistas críticos, el país entrará en una etapa aún más sangrienta que ya han experimentado otros países latinoamericanos: asesinar periodistas para desestabilizar al gobierno, o matar en pago de favores al gobierno".

Pese a reiterar su solidaridad con Ciro Gómez Leyva, el presidente López Obrador lo ha acusado, junto a otros periodistas, de ser voceros del conservadurismo y cuya "misión" es proteger los intereses de grupos.

"Ya es de dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo, entre los que están, y lo digo con mucho respeto, Ciro y López-Dóriga y Denise Merkel, y Claudio X. González, aunque no es periodista, pero es empresario, y Loret de Mola, y además son diferencias que vienen de lejos", dijo este lunes.

En respuesta, Gómez Leyva cuestionó que se pueda hacer una investigación independiente con los señalamientos desde Presidencia, pues indicó que si el presidente López Obrador tuviera un "mínimo de humanismo" no estaría diciendo las cosas que está expresando.

"¿Se puede hacer una investigación independiente y libre sobre el atentado en mi contra cuando desde Palacio Nacional insisten en que fue para dañarlos?", cuestiona el periodista.

Algunos de quienes firmaron la carta son: Adela Micha, Alfonso Zárate, Ana María Salazar, Arturo Sarukhán, Carlos Alazraki, Carlos Elizondo Mayer, Carlos Marín, Denise Dresser, Diego Valadés, Eduardo Ruiz Healy, Federico Reyes Heroles, Francisco Garfias, Héctor de Mauleón, Iñaki Manero, Joaquín López-Dóriga, Jorge Fernández Menéndez, José Carreño Carlón, José Woldenberg, José Yuste, Juan Francisco Ealy Ortiz, Katia D´Artigues, Leonardo Kourchenko, Lourdes Mendoza, Luis Cárdenas, Martha Debayle, Pablo Hiriart, Raymundo Riva Palacio y Yuriria Sierra, entre otros.

A continuación la carta completa:



A LA CIUDADANÍA:

El jueves por la noche el destacado colega Ciro Gómez Leyva sufrió una emboscada y fue atacado a balazos, para matarlo. Nuestra solidaridad con Ciro es total, y nuestra indignación por el hecho nos lleva a exigirle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cese el hostigamiento que ejerce contra periodistas críticos.

Prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional. La difamación, que sustituye al debate de ideas, es una convocatoria a la violencia fisica contra los periodistas estigmatizados por el presidente. Los asesinatos de periodistas marcan un récord en este sexenio, y la impunidad es alarmante. Exigimos al gobierno que esclarezca el atentado, castigue a los culpables materiales e intelectuales, y que el presidente López Obrador asuma su responsabilidad política en este intento de asesinato.

De no autocontrolarse el presidente López Obrador en sus impulsos de ira hacia periodistas críticos, el país entrará en una etapa aún más sangrienta que ya han experimentado otros países latinoamericanos: asesinar periodistas para desestabilizar al gobierno, o matar en pago de favores al gobierno. El presidente tiene la palabra.



Adela Micha

Adela Navarro

Adrián Coppel

Adriana Malvido

Alejandro Hope

Alejandro Rodríguez

Aldo Flores

Alfredo Domínguez Muro

Alfonso Zárate

Ana María Salazar

Ana Paula Cinta

Ana Paula Ordorica

Antonio Garci

Antonio Rosas-Landa

Ángel Sánchez Romero

América Ortiz

Arely Paz

Areli Quintero

Arnoldo Delgadillo

Arnoldo Krauss

Arturo Sarukhán

Arturo Kemchs

Audelino Macario

Augusto Chacón

Avelino Gómez

Beatriz Pagés

Bellatrix Razo Castillo

Bibiana Belsasso

Carlos Alazraki

Carlos Bravo Regidor

Carlos Elizondo Mayer-Serra

Carlos Marín

Carlos Mota

Carlos Ramos Padilla

Carolina Rocha

Catalina Kune

César Muñoz

Consuelo Saizar de la Fuente

Daniel Camacho

David Aponte

Denise Dresser

Diego Petersen Farah

Diego Valadés

Edgardo Zamora

Edna Jaime

Eduardo Ruíz Healy

Emilio Rabasa

Enrique Cárdenas

Enrique Quintana

Essaú Lopvi

Erika Loya Beristaín

Fausto Muciño

Fausto Adrián

Federico Reyes Heroles

Felipe Eladio Jiménez Solís

Fernando García Ramírez

Fernanda Familiar

Francis Bravo

Francisco Buenrostro

Francisco García Davish

Francisco Garfias Francisco

Martín Moreno

Francisco Moreno Sánchez

Gastón Luken

Georgina Moret

Gerardo Estrada

Gilberto Brenis

Gilberto Haaz Diez

Guillermo Ortega Ruiz

Héctor de Mauleón

Ivabelle Arroyo

Iván Valverde

Ivonne Melgar

Iris Bañuelos

Iñaki Manero

Javier Garza

Javier Lozano

Alarcón Javier Roldán

Joaquín López-Dóriga

Jonathan Lomelí

Jonathan Ruiz Torre

Jorge G Castañeda

Jorge F. Hernández

Jorge Fernández Menéndez

Jorge Suarez Vélez

José Ángel Brambila Leal

José Antonio Crespo

José Antonio Caballero

José Carreño Carlón

José López Zamorano

Jorge Lomónaco

José Ramón Cossío

José Rubinstein

José Woldenberg

José Yuste

Juan Alberto Cedillo

Juan Carlos Yáñez Velazco

Juan Ignacio Zavala

Juan Jesús Garza Onofre

Juan Veledíaz

Julián Andrade

Julio Millán

Katya D' Artigues

Leonardo Curzio

Leonardo Kourchenko

Lourdes Mendoza

Luis Cárdenas

Luis Carlos Ugalde

Luis de la Barreda

Luis Herrera Lazo

Luis Manuel López

Luis Miguel Aguilar

Luis Miguel González

Luis Rubio

Macario Schettino

Maite Azuela

Manuel Feregrino

Manuel Godina Velasco

Marcela Gómez-Zalce

Marco Levario Turcott

María Amparo Casar

María Elena Morera

Maricarmen Cortés

Mario Cárdenas Delgado

Mario Maldonado

Mario Melgar-Adalid

Marlen Escandón Landa

Martha Debayle

Isabel Alvarado

Mauricio Merino

Miguel Ángel Puértolas

Mónica Garza

Omar García

Pablo Majluf

Pablo Hiriart

Paco Calderón

Paola Rojas

Pascal Beltrán del Río

Paty Estrada

Pedro Castillo Valdés

Pedro Sol

Pedro Zamora Briceño

Peniley Ramírez

Pepe Cárdenas

Raudel Ávila

Rafael Cardona

Rafael Pérez Gay

Raúl Frías Lucio

Raúl Trejo Delarbre

Raymundo Riva Palacio

René Alberto López

Ricardo Alemán

Ricardo Becerra

Ricardo Homs

Ricardo Rocha

Roberto Garza

Rodulfo Reyes Aguilar

Rogelio Cárdenas

Rolando Ariel Espinoza

Rolando Cordera

Román Revueltas Retes

Rubén Aguilar

Salvador García Soto

Sandra Romandía

Sara Dulche

Sean Osmid Hamud Ruiz

Sergio García Ramírez

Sergio Iracheta

Sergio Venegas Serra

Sonia Serrano

Solange Márquez

Espinosa Soledad Durazo

Steph Henaro

Tonatiuh Guillén

Víctor Piz

Viridiana Lozano

Yuriria Sierra