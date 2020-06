Tras ataque a García Harfuch, Morelos convoca a la unidad nacional

El gobierno de Morelos condenó el ataque "cobarde" contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, un servidor público entregado y dedicado a construir la paz en el país, expuso la administración de Cuauhtémoc Blanco.

"Hoy más que nunca, México y Morelos necesita unidad y coordinación entre todas las instituciones que combaten los delitos para asegurar la vigencia del Estado de Derecho", expuso el gobierno morelense en un comunicado de prensa.

En su mensaje sostuvo que en Morelos no se permite que la delincuencia organizada intimide a las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las familias morelenses, y por ese motivo afirmó que no bajará la guardia y seguirá trabajando en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno en el combate al crimen organizado para castigar a los culpables con todo el peso de la ley.

"Es momento de enfrentar con eficacia y decisión a los grupos de la delincuencia organizada, por ello, a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz siempre se evalúa sobre el nivel de riesgo; se tomarán las medidas precautorias y, no se permitirá que la delincuencia organizada amedrente", sostuvo el gobierno de Morelos.